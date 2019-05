RECENZE: Drsný ponor do duše dravce líčí Vzorný syn

A záhy následují další, ještě tíživější otázky poté, co najde svou mrtvou matku pod schodištěm v rudé kaluži. Nic si z noci nevybavuje, trpí totiž poruchami paměti a teta psychiatrička ho kvůli epilepsii udržuje pod silnými prášky. Jsou mu protivné, bolí z nich hlava a občas je vysadí. Dělal to tak už jako mladičký chlapec, když ještě závodil v plavání, než mu matka sport zatrhla. Táž matka, kterou teď „uklidí“ na terasu do bedny pod nářadí.

Románem Vzorný syn dokazuje jihokorejská autorka Čong Judžong, že patent na hodně drsné psychothrillery nemají jen Skandinávci nebo Anglosasové. Rozvíjí svou studii násilí, manipulace a zmatené mysli, jako kdyby tkala pevnou síť, pod níž čtenáře dokonale uvězní.

Vlastně je od počátku jasné, že matčinu vraždu má na svědomí Judžin. Ale než se objasní, jaké motivy k tomu přivedly mladého muže, jehož bratr a otec se kdysi utopili v moři, přibudou další mrtví – a hlavně chladná analýza nedostatku empatie matkou ovládaného „vzorného syna“, kterého tetička z psychiatrie charakterizovala stručně a nemilosrdně: „Judžin je dravec. Nejnebezpečnější stupeň v klasifikaci psychopatů, predátor.“

Vzorný syn Čong Judžong 2019, Vendeta, 320 stran přeložila Petra Ben-Ari Hodnocení­: 90 %

Svou strhující a mrazivou knihou, kterou v překladu Petry Ben-Ari vydalo nakladatelství Dobrovský, stvořila Čong Judžong zdrcující portrét člověka s chorým mozkem a bez citů, pro „normální“ lidi nepochopitelného. A učinila tak mistrovsky. Vždyť Judžin zpočátku vyvolává sympatie, ba lítost s ubohým a víceméně opuštěným mladíkem, manipulovaným dvěma silnými ženami a nechápajícím nebo přesněji řečeno nechtějícím či nemohoucím chápat, co se s ním děje.

Až postupně, jak se rozvíjí děj románu a objasňují se i události z minulosti, se sympatie mění v oprávněné zděšení. Ze záplavy drastických, byť mnohdy výborných příběhů na našem knižním trhu vyčnívá tahle jihokorejská historie jako svým způsobem unikát.