Prchavý čas světla. Ožívá žárlivý Man Ray a jeho milenka Lee

Mohla být jen modelkou, vydržovanou múzou, ale chtěla se naučit víc. O sedmnáct let starší Man Ray na to přistoupil a Lee Millerová se stala jeho asistentkou, postupně pak i láskou. Román zachycuje jejich mnohdy výbušný vztah plný fascinace a emocí na pozadí událostí dvacátých a třicátých let minulého století.

Zatímco se Lee celý život vyrovnávala s nedůvěrou k mužům, Man Ray chorobně žárlil. Scharerová, která příběh sepsala v rámci grantu od Virginia Center for the Creative Arts, tak svým prvním románem vsadila na oblíbený žánr životopisné fikce.

Vyprávění o silných ženách, které mnohdy zůstaly v pozadí slavných, mnohdy však o to slabších mužů, plní knižní pulty čím dál častěji. Není divu, například Lee Millerová jakožto literární námět funguje skvěle, upozorňuje i deník The New York Times. Kromě nejvyšších pater módního světa – redakce francouzského magazínu Vogue, se totiž za druhé světové války stala jednou z mála fotografek, které získaly povolení zaznamenávat její průběh.

Román Prchavý čas světla vydává nakladatelství Metafora a do češtiny jej přeložila Věra Kotábová.