Město světla. Vychází román o divokých dětech z pralesa

13:56 , aktualizováno 13:56

Co je podstatou civilizace a co činí člověka civilizovaným, se v románu Město světla táže španělský spisovatel Andrés Barba. Pro rodáka z Madridu je to první román přeložený do češtiny. V originále vyšel před třemi lety. Pro účely Města světla Barba stvořil imaginární jihoamerické sídlo San Cristóbal, ve kterém začne řádit skupina 32 dětí.