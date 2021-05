Čeští komiksoví autoři budou vůbec poprvé psát a kreslit Batmana

Batman: Svět není jen další batmanovský komiks, který se chystá na druhou polovinu tohoto roku. Je to 184stránková barevná povídková antologie, na které se sešli tvůrci ze čtrnácti různých zemí světa včetně České republiky. Je to poprvé, kdy budou čeští autoři psát a kreslit Batmana – jednu z nejpopulárnějších komiksových postav.

„Batman vyrostl ve skutečnou popkulturní ikonu, známou po celém světě,“ říká kreativní ředitel DC Jim Lee. „A Batman: Svět je způsob, jak může DC ukázat fanouškům ze všech koutů světa, že Batman není jen postava. Je to fenomén, který překračuje všechny hranice a jazyky.“

Komiks vyjde 14. září 2021 souběžně v Severní Americe, Francii, Španělsku, Itálii, Německu, Rusku, Polsku, Turecku, Mexiku, Brazílii, Číně, Koreji, Japonsku a České republice. Všechny tyto země budou mít v knize svého zástupce.

Ze všech uvedených zemí si lidé z DC vybrali zkušené autory, u nás jim padl zrak na kreslíře Michala Suchánka, který už stvořil Wonder Woman pro alternativní obálku do série Znovuzrození hrdinů DC. Jako scenárista byl vybrán spisovatel Štěpán Kopřiva, autor nadupaných kriminálek (Rychlopalba, Křížová palba) a ještě nadupanějších akčních fantasy, z nichž za zmínku stojí především Asfalt. Kromě beletrie stojí i zakomiksem Nitro těžkne glycerínem, který stvořil spolu s Jiřím Grusem.

V Kopřivově scénáři se temný rytíř Batman podívá do rudé Prahy. Příběh je postavený na skutečných osobách a koketérii komunistů s mystikou.



„Je to vážně úžasné,“ říká Petr Litoš z Nakladatelství CREW. „Bude to nejen poprvé, co budou čeští tvůrci kreslit Batmana, ale budou i zástupci v luxusním sborníku, po boku těch nejslavnějších komiksových tvůrců, kteří už často zvládli překročit hranice svých zemí. Jsme vážně nadšení z toho, že se tohoto projektu můžeme účastnit.“