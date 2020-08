Zakryj si obličej a bude z tebe superhrdina, hlásá batman z brněnské MHD

„Stačí si zakrýt obličej a hned je z tebe superhrdina,“ hlásí například kreslený batman.

„U nás se na palubu nastupuje jedině se zakrytým obličejem,“ oznamuje pirát s šátkem.

„Zakrytý obličej přeci nemusí hned znamenat horor,“ upozorňuje maskovaná postava ze slavného filmu Vřískot.

Osm různých rozverných obrázků uvidí cestující uvnitř všech 780 vozů hromadné dopravy v Brně, zvenku budou na povinnost nosit od 1. září roušky upozorňovat nálepky „klasického“ muže a ženy.

„Jedná se o nadsázku, připodobnění k našim cestujícím, kteří toto omezení musí akceptovat a my jim za to děkujeme. Pevně věřím, že se i přesto lidé po koronavirové krizi do našich vozů vrátí,“ sděluje generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.



Dopravní podnik se zároveň s vedením Brna dohodl, že od začátku září omezí spoje pouze o tři procenta.

„Město vyšlo obyvatelům Brna vstříc a proti původním obavám, že budeme muset přepravní výkony snižovat třeba i o desítky procent, jsme dospěli k velmi dobrému řešení. Tříprocentní pokles našich služeb je ve výsledku spíše pouhou optimalizací dosavadního systému a cestující jej pocítí minimálně,“ podotýká Havránek.

Změny se podle něj projeví například drobnou změnou intervalů v dopoledních hodinách, kdy hromadnou dopravu využívá méně lidí.



„I přes ztráty, které nejen dopravní podnik, ale i město Brno během koronavirové pandemie utrpěly, pokládáme za prioritu udržení fungující městské hromadné dopravy v Brně. Z toho důvodu nechceme výrazně omezovat finanční prostředky, které jsou pro provoz hromadné dopravy nutné a které na ni vynakládáme,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).