VIDEO: Temnější. V traileru nového Batmana s Pattinsonem duní Nirvana

Někdejší dívčí oblíbenec ze ságy Stmívání se už dávno vyprofiloval v žádaného herce. Robert Pattinson je totiž nyní k vidění v Nolanově snímku Tenet a příští rok by měl do kin dorazit jako nejnovější Batman. Režisér Matt Reeves se novinkou pokusí vymazat vzpomínky na nepříliš dobře přijatý snímek Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti s Benem Affleckem.

Jak trailer z chystaného snímku naznačuje, nový Batman se bude temnou atmosférou blížit spíše oscarovému Jokerovi. Asi i proto vybrali tvůrci jako hudební podkres k prvním záběrům z filmu úryvky z písně Something in the Way od Nirvany.

Film se soustředí na dobu raného přerodu miliardáře Bruce Waynea v Batmana. Jak upozornil režisér, i ostatní postavy jako Catwoman či Tučňák zde teprve objevují svou identitu. Vedle Roberta Pattinsona by se v novince měli objevit Zoë Kravitzová, Paul Dano, Andy Serkins či Collin Farrell.

Natáčení snímku bylo letos pozastaveno kvůli pandemii, nový Batman by se přesto měl do kin dostat příští rok v říjnu.