Jako komiksová postava by Praha byla tak trochu schizofrenní, říká kreslíř

Proč se vaši rodiče rozhodli, že budete cestovat tam a zpět, místo abyste se usadili na jednom místě?

Rodiče pocházeli ze Skotska a během druhé světové války v zemi panovala chudoba. Situace se nezměnila, ani když válka skončila. Můj táta se živil jako řidič autobusu a obnos, který si tehdy nosil domů, byl mizerný. Takže aby si vydělal víc, vydal se za prací přes oceán. Když pak mámě, která zůstala ve Spojeném království, poslal peníze na účet, zpanikařila. Měla obavy, zda si tak velkou sumu otec v USA náhodou nevydělal nelegální činností. Jakmile měl obživu v Americe jistou, přijela za ním i s mým starším bratrem.To bylo v roce 1963 a já se narodil až o pět let později. Po mém narození jsme se na rok a půl přesunuli do Glasgow, pak zpět do Los Angeles a tak pořád dokola.