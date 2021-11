RECENZE: Ať si o pravdivém obrazu Kundery rozhodne čtenář sám

On jich totiž opravdu měl habaděj. A Martina, která se do něj zbláznila a opustila kvůli němu svého francouzského manžela, tím trpěla. Trpěla vydatně a nedůstojně, tak, že ji to dohnalo ke špiclování. Tajně mu prohlížela počítač i mobil. A každý důkaz o nové Tomášově nevěře – a že jich bylo – pronikal jako ostrý nůž do jejího bolavého srdce. Ale vymanit se z toho lehce šíleného milostného vztahu nedokázala.



Špiclování, tentokrát ze strany StB, se hojně objevuje i v druhé linii románu, jíž je život a dílo Milana Kundery. Martina o něm chystá dokumentární film, a jelikož Kundera, jak známo, rozhovory neposkytuje, vychází z toho, co je k dispozici včetně estébáckých archivů a Kunderových knih. Čtenář se může rozhodnout, nakolik je spisovatelův obraz pravdivý. Ostatně, jak píše Sedláčková, „jakýkoliv dokumentární film o živém či mrtvém autorovi je podívanou postavenou na chuti ukázat i aspekty osobnosti, které by zmíněný možná rád ukryl nebo zamlžil“.



To se týká i promiskuity, která je tak častá v Kunderových vyprávěních a která ho propojuje s Tomášem. Sedláčková to dotahuje tak daleko, že i Tomášova smrt na zápal plic je paralelou ke konci jednoho z trapných Kunderových hrdinů.

Téměř nesmrtelná láska Andrea Sedláčková 2021, Prostor, 464 stran Hodnocení­: 75 %

Protože Martina žije částečně v Paříži, často se do Téměř nesmrtelné lásky promítají francouzské reálie posledních let, které skýtají látku k vášnivým debatám Martiny a Tomáše o podobě dnešního světa. Tomáš, zastánce „tradičních“ hodnot, je ostře proti přijímání uprchlíků, poukazuje na islamizaci Francie a na terorismus, a masakry v klubu Bataclan nebo vraždění v redakci časopisu Charlie Hebdo jako by mu dávaly za pravdu. A tyto diskuse obohacují knihu o další rozměr.

Vlastně tu máme tři romány v jednom: milostný, životopisný a thriller. Všechny jsou poutavé a propojují se do napínavé a čtivé knihy. Navíc jazykově i stylově výborně napsané.