Četba za hukotu vesmírných lodí. Česká sci-fi skrývá hudbu v QR kódech

Jednu z nejambicióznějších českých sci-fi poslední dekády slibuje nakladatelství Argo v podobě vydání novinky 0 Tu. První svazek dvoudílné série vyjde koncem dubna. Dílo je rozděleno do několika knih, které autor Jakub Hussar nezvykle doprovodil QR kódy skrývajícími hudbu k poslechu.



Podle jakého návodu má čtenář postupovat?

Doporučuji si skladby pouštět přímo ke čtení dané pasáže. Jedná se o tzv. dróny, tedy táhlou a ilustrativní atmosférickou hudbu, jež si klade za cíl umocnit zážitek ze samotného textu.

Jak hudba vznikala?

Soundtrack vznikal souběžně s textem. Mám hudební studio, ve volném čase produkuji ambientní a etnickou hudbu pod pseudonymem Nebu. V jednotlivých skladbách zazní experimentální ruské analogové syntezátory, ale také historická citera, tibetské mísy, gongy či dvoustrunná smyčcová dvina. Cílem bylo vytvořit tajuplnou a zároveň cizorodou hudbu, jež se mísí s hučením motorů velkých lodí, na jejichž palubách se děj knihy odehrává.

O čem 0 Tu vlastně vypráví?

0 Tu je netradičně pojatou kombinací science fiction a historické biografie sepsané starou, umírající mocnářkou jménem Tal Kusa-Gammah, která se na sklonku života svěřuje se svým osudem. Díky tomu můžeme nahlédnout na klíčové události kolonizace odlehlého skládkosvěta jménem Coraab očima ženy, která se svými odvážnými činy navždy zapsala do historie.

Promluvy některých postav v textu graficky odlišuješ podobně jako Terry Pratchett v Zeměploše. Jde o poctu autorovi, nebo to má i nějaký další význam?

Vím, že je u nás Pratchett nesmírně oblíbený, ale mě osobně jeho tvorba úplně minula. Různé vizualizace přímé řeči jsou v knize ryze praktickým prvkem, odlišujeme skrze ně všemožné typy komunikace včetně telepatické rozmluvy se stroji či nonverbálního dialogu skrze inteligentní tetování vládnoucí kasty, tzv. „hady“.

Čtenářům nabízíš vhled do vlastního propracovaného univerza. To ale činí i mnoho dalších autorů sci-fi či fantasy literatury, v čem je svět Coraabu unikátní?

Snad by to mohla být značná míra komplexity a kladení maximálního důrazu na uvěřitelnost. Na této svérázné mytologii nepřetržitě pracuji přes dvacet let a má značně propracovaný background. Čas na Coraabu navíc plyne souběžně s tím naším a vše, co se zde děje, má své logické příčiny v minulosti. Coraabské univerzum nabízí stovky postav a desítky světů. Aktuální kniha je pouhým střípkem toho všeho.

Coraab jste už dříve představil v online karetní hře, jak to s ní nyní vypadá?

Hra Coraabia byla ukončena v roce 2015 a bohužel je to i s ohledem na její zastaralou softwarovou architekturu uzavřená kapitola. Jejími branami prošlo za dobu její existence více než 100 tisíc hráčů a já jsem nesmírně vděčný za popularizaci celého univerza, kterou umožnila. Určitě bych však netvrdil, že by román 0 Tu vznikl na motivy hry, jsou to dvě zcela oddělené divize jedné mytologie.

Působíte předně jako režisér, plánujete se Coraabu věnovat i po filmové stránce?

Rozhodně ano. Pokud se bude kniha líbit, jsem připravený její příběh adaptovat do podoby animovaného adult TV seriálu a oslovit ke spolupráci velké streamovací domy, jako je Netflix či HBO. Kvalitní animovaný obsah pro dospělé na trhu zcela chybí, navíc díky hře mám kontakty na stovky špičkových vizuálních umělců z celého světa a právě mezi nimi bych vybíral své spolupracovníky pro seriál. Ve hře je i komiks, desková hra a samozřejmě další knihy.

A kdy se čtenáři dočkají druhého svazku?

Druhá část 0 Tu vyjde v druhé polovině června tohoto roku. Původně se mělo jednat o jedno objemné dílo, avšak po zralé úvaze jsme s nakladatelstvím Argo text rozdělili do dvou samostatných knih.