RECENZE: Sci-fi 0 Tu nadchne tahem, propracovaností, krásou i krutostí

Má-li vědecko-fantastická literatura čtenáři ambici představit nový svět, který funguje na zcela odlišných zákonitostech než ten náš, je zabydlený postavami, které jako bychom důvěrně znali a přesto nám některé jejich myšlenkové pochody záměrně zůstávají utajeny a přimět jej alespoň na chvíli uvěřit, že někde miliardy světelných let daleko se něco podobného skutečně odehrálo, odehraje nebo možná odehrává, pak je na místě říci, že první svazek industriální space opery 0 Tu debutujícího autora Jakuba Hussara je na poli sci-fi výsostnou prací.

Hussar na svém světě, založeném na online karetní hře, pracoval dvacet let, vše má tedy perfektně a do detailu promyšlené. Universum, v němž se příběh hlavní hrdinky Tal Kusa-Gammah odehrává, je svébytné a zcela funkční. Včetně vlastního jazyka, mytologie a rituálů, osvětlujících chod a fungování této společnosti.

Na prvních stránkách je čtenář možná trochu zahlcen pojmy a reáliemi, ale i díky přiloženému slovníku není problém se velmi záhy zorientovat. Zvlášť, když je Jakub Hussar tak skvělým a zasvěceným průvodcem. V 0 Tu nejde jen o obsah, ale i o formu, o jazyk, kterým je psaná. Hutný a vytříbený, každá věta je pečlivě zkomponovaná s pečlivostí a hodinářskou precizností vsazena vsazená do celku.



0 Tu Jakub Hussar Argo, 2021, 383 stran Hodnocení­: 90 %

Hussar neplýtvá velkými slovy ani netlačí na pilu, i ty nejbrutálnější scény a nejvypjatější události líčí s jakými chladně vznešeným odstupem.

Předestírá je optikou nikoliv svou, ale hlavní hrdinky, která je zároveň vypravěčkou. A vzhledem k jejímu vznešenému původu se nedá očekávat, že by šla s každým hnutím mysli okamžitě ven jako trhovkyně.

Nehostinnou atmosféru vesmírného korábu, na němž se příběh odehrává, podbarvuje odpovídající soundtrack z pera samotného Hussara – zde skrytého pod pseudonymem Nebu.

Stáhnout si ho lze prostřednictvím v knize přetištěných QR kódů a je dobré se do něj zaposlouchat během čtení, jak autor doporučuje. Šestice mohutných dronově ambientních kompozic odpovídá jednotlivým částem knihy a přesně odpovídá jejímu duchu a vyznění.

Vše do sebe prostě dokonale zapadá, včetně grafického zpracování knihy s gigerovskou malbou na obálce a červeného ořezu. Kniha navíc končí v nejvypjatějším okamžiku, kdy nastane akutní potřeba začíst se okamžitě do druhého svazku. Ten by měl vyjít v červnu, což je naštěstí za dveřmi.