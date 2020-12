Zemřel filmový publicista A.J. Liehm

Zemřel publicista, překladatel a filmový kritik Antonín Jaroslav Liehm, bylo mu 96 let. Liehmovo jméno je úzce spjato s Literárními novinami 60. let a s propagací nové československé filmové vlny v západní Evropě. Dlouho žil v exilu, v Paříži založil mezinárodní kulturní revue Lettre internationale, pak působil ve Státech, před sedmi lety se vrátil do Prahy. V roce 2015 převzal Cenu Toma Stopparda a prezident mu udělil medaili Za zásluhy.