Rolling Stones zahájili americké turné poctou zesnulému bubeníkovi

S výjimkou jednoho soukromého představení byl koncert v St. Louis prvním vystoupením skupiny od Wattsovy smrti. Začal prázdnou scénou, ozývalo se jen bubnování a promítaly se Wattsovy snímky.

Po druhé písni, strhujícím ztvárnění skladby It’s Only Rock‘ N ’Roll (But I Like It), postoupili Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood do popředí scény, kde děkovali fanouškům za projevy podpory a lásky k Wattsovi.

Jagger přiznal, že ho Wattsovy fotky dojaly. „Toto je naše vůbec první turné, které děláme bez něj. Charlie nám bude moc chybět, na pódiu i mimo ně,“ řekl.

Skupina poté věnovala Wattsovi další skladbu, Tumbling Dice. Wattse při koncertu nahradil za bicí soupravou Steve Jordan, který celé roky vystupoval s Richardsovým vedlejším projektem X-Pensive Winos.

Známky pandemie, která loni turné zrušila, byly viditelné i na koncertu v druhém největším městě státu Missouri, silně zasaženém variantou delta koronaviru. Desítky tisíc fanoušků měly roušky, jak nařizují místní předpisy.



Před koncertem úřady vybízely každého, kdo by cítil příznaky nemoci, aby zůstal doma. Na stadionu bylo zřízeno očkovací středisko. Podobná mají vzniknout i na dalších zastávkách turné, jež končí v Austinu 20. listopadu.