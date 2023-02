RECENZE: Rolling Stones už nehryžou, ale pořád dokážou strhnout

Řeklo by se – další živák Stounů. Jenže kolik jich ještě bude? Nikdo není nesmrtelný, ani Keith Richards. Navíc na GRRR! Live si můžeme poslechnout kapelu ještě s nebožtíkem Charliem Wattsem za bicími, bez jehož stoicky klidného vystupování i hraní to už prostě nejsou „ti“ Rolling Stones, marná sláva.

Tracklist je poskládaný z největších hitů – It’s Only Rock’n’Roll (But I Like It), Gimme Shelter, Paint It Black, countryovka Dead Flowers, Honky Tonk Woman a další, které známě zpaměti, ale s chutí si je zas a znovu poslechneme. Lahůdkou je Tumbling Dice, kterou do nadoblačných výšin vykopává energií napumpovaný Bruce Springsteen. Skvělá je rovněž Lady Gaga v Gimme Shelter a v Midnight Rambler se ke kapele připojí bývalý kytaristka Mick Taylor.

GRRR! Live 75 % Rolling Stones

Záznam skvěle graduje a nabírá na obrátkách. Zprvu zní tak trochu opatrně, třeba Paint It Black postrádá žhavé napětí původní studiové verze, ale třeba Brown Sugar už vytrhává parkety v podlaze.

Výborně zahraná je rovněž erbovní Sympathy For The Devil, kde si zas a znova vychutnáváme Jaggerovo uličnické frázování s typickým protahováním slabik.

Záběr patří klasikám z nejklasičtějších, Jumpin’ Jack Flash a neodmyslitelné (I Can’t Get No) Satisfaction s kytarovým riffem, který vešel do historie. Jako ostatně mnohé další, které Keith Richard vymyslel, a jako prakticky všechno, nač tahle kapela sáhla.

Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím dokonce i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.