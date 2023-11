„Staříci“ z Rolling Stones ohlásili další světové turné, začnou Amerikou

Cestu anglických kmetů zahájí vystoupení 28. dubna v Houstonu, po ních následuje každých čtyři až pět dnů další zastávka - New Orleans, Glendale, Las Vegas, Seattle, New Jersey, Foxboro, Orlando, Atlanta, Philadelphia, Cleveland, Denver, Chicago, Vancouver, Los Angeles a finále 17. července v Santa Claře.

„Fanoušci můžou očekávat, že Mick, Keith a Ronnie zahrají nejoblíbenější hity Start Me Up, Gimme Shelter, Jumpin´ Jack Flash, Satisfaction a samozřejmě novinky alba Hackney Diamonds,“ anoncuje kapela na svých stránkách. Zpěvák Mick Jagger letos oslavil 80. narozeniny, kytarista Keith Richards stejné kulatiny oslaví za měsíc, kytarista Ronnie Wood je ve věku 74 let benjamínkem skupiny.

Stouni naposledy vystoupili na americké půdě na turné No Filter před dvěma lety. Bylo to první turné kapely bez bubeníka Charileho Wattse od roku 1963, upozornila agentura AP. Watts, který byl neoddělitelnou částí rockové kapely, zemřel v srpnu 2021 ve věku 80 let. Na turné ho nahradil Steve Jordan (66). V Evropě vystupovali v loňském roce při příležitosti 60 let od vzniku kapely.

Rockeři vydali nové album 20. října a nahrávka se záhy dostala do čela mimo jiné britského žebříčku nejprodávanějších alb Official Albums Chart. Kapela, která byla založena v roce 1962, tak dostala do čela žebříčku už své 11. studiové album, což se podařilo už jen The Beatles, Robbiemu Williamsovi a Bruci Springsteenovi.

Kritiky kladně přijaté album Hackney Diamonds obsahuje i songy, které vznikly ve spolupráci s Paulem McCartneym, Eltonem Johnem, Steviem Wonderem a Lady Gaga. Na baskytaru na něm hraje Bill Wyman, který byl členem The Rolling Stones už v minulosti, a za bicí usedl Steve Jordan.

Vstupenky na americkou část turné půjdou do prodeje od 1. prosince, jestli se dočká znovu i Evropa, Stouni zatím neprozradili.