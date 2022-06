Stouni buráceli po půl století v Liverpoolu. Ohromně to bavilo je i fanoušky

Osmasedmdesátiletý legendární frontman, který se ukázal mimo jiné v červenočerné kožené bundě a zdobené černé košili, neváhal doprovodit své vystoupení i tanečními kreacemi. Aby potvrdil své dřívější tvrzení, že věk je jenom číslo.

Pozadu nezůstali ani další členové kapely Keith Richards a Ronnie Wood, kteří předvedli například živý „souboj“ kytar a doložili, že je pohyb na pódiu stále ohromně baví. Chyběl už jen dlouholetý bubeník Charlie Watts, který loni zemřel. Nahradil ho Steve Jordan, který spolupracuje s kytaristou kapely Keithem Richardsem na jeho vedlejších projektech.

„Stouni“ sáhli po osvědčených hitech jako Miss You nebo You Can’t Always Get What You Want and (I Can’t Get No) Satisfaction. Od The Beatles si vypůjčili I Wanna Be Your Man. Desetitisíce diváků na fotbalovém stadionu v Anfieldu pobavili i pokusem o speciální verzi hymny místního fotbalového klubu.

Kapela Rolling Stones zahájila své evropské turné před týdnem v Madridu. „Je to naše první evropské turné bez Charlieho Wattse, který nám hodně chybí,“ uvedl tehdy Jagger před písní Sad, sad, sad. To se během skladby Gimme shelter na jevišti promítaly záběry ze zničených ukrajinských měst a vlajka této země, kterou v únoru napadlo Rusko.

Turné Sixty bude pokračovat do konce července s posledním koncertem ve Stockholmu. Kapela zahraje také v Mnichově, Vídni, Miláně, Paříži či Londýně. Do Česka tentokrát legendární rocková formace nezavítá.

Svůj první koncert odehráli Rolling Stones 12. července 1962 v londýnském klubu Marquee. Z původní sestavy zbyli jen frontman Jagger a kytarista Keith Richards (78). Od roku 1975 je stálým členem také kytarista Ronnie Wood, který před týdnem oslavil 75. narozeniny. Po loňském úmrtí dlouholetého bubeníka Charlieho Wattse převzal jeho pozici americký hudebník Steve Jordan (65).