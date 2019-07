GLOSA: Flemingová zůstává legendou. Na koncert raději zapomenout

Do povědomí i srdcí českého publika Flemingová vstoupila nejen díky svým českým předkům, ale především tím, co udělala pro Antonína Dvořáka, jehož Rusalku zpívala mnoho let nejen v Metropolitní opeře, ale i na dalších světových scénách. Díky kinopřenosům z Metropolitní opery a samozřejmě bohaté diskografii ji publikum může znát i z mnoha dalších rolí. Některé jí sedly více, jiné méně, každopádně její měkký hlas, připomínající tekoucí sladký krém a bezvadná dechová technika byly obdivuhodné.

Čas ale nezastaví ani tato dáma, jakkoli je na pódiu stále nesmírně elegantní a půvabná. V Obecním domě v úterý zpívala na závěr sezony Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK program sahající od baroka přes Schuberta, italské písně, samozřejmě Rusalčinu árii o měsíčku až po muzikál Kolotoč a v přídavcích doplněný Gershwinovým hitem Summertime a Straussovou písní Morgen. Možná to byla právě tato šíře, která odhalila, že hlas prakticky přestal znít a fungovat, zvláště ve střední poloze už je prakticky neslyšitelný a ochable a namáhavě působí i ve vyšších polohách.

Přitom to byla právě schopnost vystavět fráze na nekonečném dechu, v mnoha dynamických stupních a korunovat je svítivými výškami, kterou si posluchač v minulosti u Flemingové mohl nejvíce vychutnat. Aspoň do určité míry ještě při kinopřenosu Straussova Růžového kavalíra v roce 2017. Dirigent Jaffe navíc vedl orchestr způsobem, jenž by se dal nazvat poctivý a snaživý, ale postrádající jiskru a švih. Předehrám k Mozartově Figarově svatbě, Rossiniho Lazebníku sevillskému či Bernsteinovu Candidovi chyběla lehkost a jiskřivost, zněly až rozvlekle.