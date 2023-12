Hitparádu Óčka v roce 2023 ovládl Dimash Qudaibergen, z Čechů bodoval Peroutka

Óčko Chart 2023 1. Dimash Qudaibergen – Together 2. Jung Kook feat. Latto – Seven 3. Milan Peroutka & Perutě – V bouři 4. Naty Hrychová – By se ti líbilo 5. Stray Kids – S-Class 6. J-Hope aj. Cole – On The Street 7. Halsey, SUGA – Lilith 8. Harry Styles – Daylight 9. Harry Styles – Satellite 10. Brixtn – Přitom tě mám rád 11. Jordan Haj – Savage 12. Vojtěch Drahokoupil – Ležíš na mně 13. Calin & kvítek – Pretty Boy 14. ADONXS – No Common Measure 15. Mirai – Tenkrát 16. Maneskin – Honey 17. Sofian Medjmedj & Ben Cristovao – Slzy 18. Mikolas Josef – Boys Don´t Cry 19. LP – Dayglow 20. Miley Cyrus – Used To Be Young