TRENDY V KLIPECH: Sebastian zpívá své lásce, Horáka inspiroval člen Bee Gees

Sebastian – Asi jsem blázen

Píseň je z desky sBohem, na níž se objevili i Adam Mišík, Marpo, Poetika a Sofian Medjmedj. V neděli bude mít křest v pražském klubu Roxy. Sebastian na něj pozval několik hostů a slibuje efekty, které v klubu dosud nikdo nezkoušel. Do klipu k písni, kterou psal pro svou přítelkyni, obsadil Sebastian Českou Miss 2016 Andreu Bezděkovou, která je známá taky díky účasti v reality show Survivor nebo moderování v hudební televizi Óčko.

Michal Horák – Říkej lidem, co máš rád, že je máš rád

Mladý písničkář Michal Horák zásobuje své fanoušky novými klipy poměrně hojně. Píseň s dlouhým názvem Říkej lidem, co máš rád, že je máš rád je z jeho třetí desky Ideální čas se nezbláznit a inspirací k ní mu prý byl dokument o posledním žijícím členovi Bee Gees Barrym Gibbovi, který lituje, že se s bratry neudobřil než odešli.

Vznikl bláznivý klip, při kterém se dobře bavili všichni zúčastnění a baví i fanoušky. „Režie se ujal kamarád a především naprostý génius Vláďa Špička a za pomoci šikovného týmu jsme dali dohromady kostýmy a rekvizity, aby mohla vzniknout naprosto úžasná bejkárna. Co se herců týče, dostal jsem volnost si dosadit kamarády, kluky z kapely a dokonce i svoje rodiče,“ řekl je klipu Horák.

Pitbull feat. Vikina – It Takes 3

Pitbull sampluje píseň It Takes Two, kterou v roce 1988 vydali Rob Base & DJ E-Z Rock. Ti zase převzali beat ze songu Think About It od Lyn Collins z roku 1972. Ke spolupráci přizval Pitbull Vikinu, která se zviditelnila třetím místem v pěvecké soutěži Univision Reina De La Cancion, kterou produkoval rapper a zpěvák Daddy Yankee.

Mary J. Blige – Still Believe In Love

Legenda RnB, několikanásobná držitelka Grammy Mary J. Blige natočila klip k songu Believe in Love během své dovolené na jachtě v Itálii, kde byla se svou rodinou a přáteli. Klip i režírovala spolu s Eifem Riverou.