TRENDY V KLIPECH: David Guetta i Passenger oživují staré hity

David Guetta & Kim Petras – When We Were Young (The Logical Song)

Hlasujte v KitKat Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě KitKat Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00. Hlasování startuje po odhalení celého žebříčku v 16:55.

The Logical Song z roku 1979 byl největší hit anglické rockové skupiny Supertramp. V roce 2001 s cover verzí zabodovala německá skupina Scooter a nyní se o totéž pokouší David Guetta, který k písni přizval německou zpěvačku Kim Petras, která se kvůli kariéře přestěhovala do Los Angeles a podepsala tam smlouvu s producentem Dr. Lukem.

V Německu se proslavila hlavně díky televizní show, v níž popisovala, jak od třinácti let podstupovala změnu pohlaví. Narodila se totiž jako chlapec a operaci podstoupila už v šestnácti letech, ačkoli je to zákonem povoleno až v osmnácti. Dostala výjimku a byla tak označována za nejmladší transsexuálku na světě.

Passenger feat. Ed Sheeran – Let Her Go

Passenger znovu nahrál své deset let staré album All the Little Lights a ze své průlomové písně Let Her Go udělal duet. Natočil ho s Edem Sheeranem, který znamenal hodně pro jeho kariéru.

„Kdyby mě nevzal po celém světě jako předskokana, což vedlo k úplné explozi té písně, tak by se to prostě nestalo. Dlužím mu strašně moc. Ujal se mě a otevřel dveře, které byly pečlivě zavřené. Je to neuvěřitelně laskavý a přemýšlivý člověk, který si nějak najde čas a energii na to, aby pozvedl ostatní,“ řekl o Sheeranovi Passenger.

Mirai – Summer Love

Vzpomínkou na letní lásku si skupina Mirai udobřuje fanoušky, kteří špatně přijali jejich song Dopis. Vrací se ke svému původnímu zvuku a stylu lehčích písní, na které jsou od nich posluchači zvyklí. Klip v režii Ondřeje Kudyna je jednoduchý, odehrává se jen ve studiu. Summer Love má být hlavním trackem chystané čtvrté desky skupiny Mirai, která by měla vyjít v polovině příštího roku. Kapela už v pátek zahajuje své dosud největší turné Arena Tour, kde zazní i songy z chystaného alba.

Thera – Stain

Teprve druhý videoklip mladé začínající české zpěvačky. Na svém Instagramu komunikuje Thera zásadně v angličtině a je to jednak proto, aby svou muziku dostala do světa, ale taky je jí angličtina bližší. „Nemám ambice jít do Eurovize, i když by bylo hustý to zkusit. Ale můj cíl je vydávat hudbu, miluju zpívání od malička, s mamkou jsme vždycky zpívaly v autě. A jelikož chodím do mezinárodní školy a mám posledních pět let všechny předměty v angličtině, tak jsem si zamilovala angličtinu a dokážu se v ní lépe vyjadřovat než v češtině,“ prozradila v rozhovoru pro KitKat Óčko Chart Thera, která v lednu plánuje vydat debutové album a potom i začít koncertovat.