TRENDY V KLIPECH: Vesna přináší vizualizér, Bára Poláková zpívá o rozchodu

Vesna - Wolfrunners

Skupina Vesna, která reprezentovala Česko v hudební soutěži Eurovize, propojuje pop, rap i folklor. Píseň Wolfrunners je připravovaného alba Muzika Slavica, které vyjde na konci listopadu. Na začátku října se píseň stala součástí playlistu Equal CZ/SK a členky skupiny ambasadorkami iniciativy Equal od platformy Spotify, která má reprezentovat a zviditelňovat ženy v hudebním průmyslu. Fotografie Vesny se díky tomu objevila na velké reklamní obrazovce na newyorském Times Square.

„Můj táta si myslel, že je to fotomontáž, ale není takže teď čekáme, kdy nám zavolá Taylor Swift na tour,“ vtipkují holky z Vesny.

ockotv Členky kapely Vesna byly s novým singlem vybrány jako další tváře kampaně Equal, v rámci níž Spotify bojuje za rovnoprávnost žen a mužů v hudebním byznysu.



Píseň Wolfrunners byla 4. října přidaná do Spotify Playlistu EQUAL CZ/SK a 18. října se obrovský billboard kapely objevil nad nejrušnější křižovatkou Times Square v New Yorku.



Video k písni Wolfrunners není klipem k pravém slova smyslu. „On to vlastně ani není klip, ale vizualizér, protože my jsme letos natočili dva klipy, které byly pro nás dost drahé, takže v klipu vystupuje jen jeden tanečník a akrobat, jmenuje se Tomáš Brt Brťák. Ta písnička je o vášni, tak jsme potřebovali někoho, kdo je sexy a ztělesňuje mužskou sílu,“ řekly členky skupiny.

Bára Poláková - Ramen

Herečka a zpěvačka Bára Poláková se nechala slyšet, že by ráda natočila videoklip ke všem písním ze své třetí desky ON/OFF a propojila je v jeden celek. Video k songu Ramen natočila s Markem Jarkovským v Brně. Zahráli si v něm herci Lukáš Příkazký a Lenka Krobotová. S deskou ON/OFF je Poláková aktuálně na turné. V pátek vystoupí v Pardubicích, v příštím týdnu ji fanoušci uvidí v Praze a Plzni.

Green Day - The American Dream Is Killing Me

Píseň je první vlaštovkou ze čtrnáctého studiového alba skupiny Green Day s názvem Saviors, které má vyjít v příštím roce. „Ukazuje, jak tradiční americký sen pro mnoho lidí nefunguje, ve skutečnosti mnoha lidem ubližuje,“ říká autor textu Billie Joe Armstrong.

The Kid LAROI - What Just Happened

Australský zpěvák, rapper, písničkář a producent The Kid LAROI dal nejprve úryvek této písně na svůj Instagram a mělo to velký ohlas. Rozhodl se ji proto zařadit na playlist svého End of the World turné a zařadil ji na svou debutovou desku The First Time, která vyjde příští týden.

