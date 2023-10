TRENDY V KLIPECH: Marpo přiměl Lenny rapovat, Mašková láká do Lucerny

Lenny feat. Marpo - Klenoty

Klenoty nejsou první písní, na které Marpo spolupracoval se svou partnerkou Lenny. „My spolupracujeme hodně ve studiu, pomáháme si navzájem. Ona mi pomáhá s nápěvy, já jí s texty nebo produkcí, takže to vzniklo přirozeně,“ popsal Marpo, když byl hostem hitparády KitKat Óčko Chart. Tentokrát je jejich společná píseň zvláštní tím, že si vyměnili role. „Řekl jsem - proč by si nezkusila rapovat? V životě nerapovala, takže nejdřív nechtěla a ve finále rapuje líp než půlka domácí scény,“ chválí ji Marpo. „Styděla se přede mnou rapovat, ale já jsem taky před ní zazpíval, tak to dala a neměl jsem jedinou výtku,“ dodává rapper Marpo. Klip natáčeli na zámku Lednice.

Tereza Mašková - Budu při tobě stát

Vítězka soutěže Česko Slovenská SuperStar Tereza Mašková v současné době trénuje na sobotní přímé přenosy televizní taneční soutěže StarDance. Do toho se ale připravuje na koncert v Lucerně, který bude mít název Růžová Lucerna a uskuteční se 19. listopadu. Na začátku listopadu také přijde osobně do KitKat Óčko Chart představit svou klipovou novinku z alba Svět je málo růžový s názvem Budu při tobě stát.

Sia - Gimme Love

Australská zpěvačka Sia potěšila fanoušky, že letech, kdy psala písně hlavně pro ostatní, chystá konečně novou desku. Bude se jmenovat Reasonable Woman a mělo by vyjít příští rok. Píseň Gimme Love je prvním singlem z tohoto alba a produkoval ho Jesse Shatkin.

Tyga - Bops Goin Brazy

Tyga, vlastním jménem Michael Ray Nguyen-Stevenson, je americký rapper, který se proslavil spolupracemi s dalšími rappery jako je Lil Wayne, Drake nebo Chris Brown. Ve své novince Bops Goin Brazy použil části legendárního hitu 90. let Ice Ice Baby od Vanilla Ice.