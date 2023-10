TRENDY V KLIPECH: Pártlová s Bagárovou vzpomínají, LP velebí Prahu

Zpěvačky Martina Pártlová a Monika Bagárová spojily síly a v klipu Co bylo za nás se vrací do konce 70. a začátku 90. let, kdy se narodily. Sehnat rekvizity nebylo snadné, zpěvačky musely do muzea. Další klipové novinky mají Michal Horák, LP nebo Bebe Rexha. Všechny se ucházejí o hlasy v hitparádě KitKat Óčko Chart.