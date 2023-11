TRENDY V KLIPECH: Rytmusův Bengoro je zpět, moderátor hitparády uvádí sám sebe

Rytmus feat. Maxo – Bengoro je zpátky

Bengoro je název debutového studiového alba slovenského rapera Rytmuse, které vydal v roce 2006 a o dva roky později v reedici. Bengoro je ale taky smyšlená postava, s níž chce Rytmus pokračovat i nadále. Letos vydává Bengoro 2 a v plánu má do budoucna i další. Dvojka vyjde 18. prosince. V září Rytmus s Kontrafaktem vyprodali pražskou O2 arenu a příští rok by to rád zopakoval sólo.

CANN feat. Jaroslav Oláh – Výjimečná

Moderátor chartu Honza Řičař rapuje pod uměleckým jménem CANN. Jeho videoklip Výjimečná se dostal do TOP desítky hudebních trendů na YouTube.

„Jde o spolupráci s Jardou Oláhem. Moc se mi velice líbilo, jak zpíval Šípkovou Růženku, tak jsem ho kontaktoval přes Instagram, kam jsem mu poslal track, který bych s ním chtěl mít. A on mi hned v deset večer zatelefonoval, že právě zastavil na benzínce, rovnou ten vokál napsal, a že mi to do telefonu zazpívá,“ vysvětluje CANN.

Vojta D. – Poslední přání

Zbrusu nový videoklip Vojtěcha Drahokoupila diváci uvidí v premiéře ve čtvrteční KitKat Óčko Chart. Klip Poslední přání uzavírá autorské album Pocity, které Vojta připravoval dva a půl roku. „Je to piánovka, kterou jsem psal tři měsíce a jakmile jsem jeden večer na tu melodii přišel, rovnou v noci jsem ji jel nahrát do studia.“

Album Pocity je dle Vojtových slov rozloučení s životní etapou 28 let a nyní má v plánu začít novou kapitolu. Titulní píseň je jediný duet v celém albu – s Terezou Maškovou.

Tate McRae – Exes

Exes je druhý singl z připravovaného druhého studiového alba Think Later. Tvůrčí proces, který stál za albem, popsala McRae jako jednu z „nejvíce stresujících, vzrušujících, nervy drásajících a zábavných věcí“. Exes prý s Ryanem Tedderem napsali poslední natáčecí den alba za pouhou půlhodinu. Deska vyjde 8. prosince.