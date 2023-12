TRENDY V KLIPECH: Finalisté dýdžejské soutěže se spojili a natočili klip

D.K.O feat. Theresia – Holding On

„Soutěž jsem sice vyhrál, ale domluvili jsme se tak, že jak vítězný klip, tak i track jsme udělali spolu s Theresií, která skončila druhá,“ vysvětlil D.K.O, proč je Holding On spoluprací obou finalistů.

Videoklip je poskládaný z ikonických míst Ibizy a začíná tím, že D.K.O vezme Theresii jako stopařku, se kterou pak míří na party. „Nejtěžší bylo, že jsem musel řídit auto. Mám sice řidičák, ale z řízení mám fóbii, takže když mě režisér posadil do auta, byly to těžké chvíle,“ svěřil se D.K.O, který je hostem aktuálního vydání hitparády na Óčku.

Majk Spirit – SavageS

Majk Spirit právě vydal desku Nový člověk 2.0 a na obal dal svou tříletou dceru Ariu. Nový člověk byl název prvního alba slovenského rapera, které vydal v roce 2011. Tehdy ho to vystřelilo mezi československou elitu, ale byl to jiný Majk. Nové album je dle jeho slov vyzrálejší a dospělejší, je obrazem toho, kam se posunul.

John Wolfhooker – Time To Let Go

„Někdy je potřeba doslova pohřbít minulost a pohnout se vpřed. Doufáme že tato skladba a její klip k tomu dopomůže těm, kteří to potřebují,“ říká zpěvák Martin Čupka. Píseň je z nového alba s názvem The New Past.

Sima – Bejby

Slovenská zpěvačka a raperka Simona Hegerová alias Sima na sebe upozornila v show Hlas Česko Slovenska. Od té doby vydala několik alb a desítky videoklipů. Ten nejnovější Bejby se stal jedničkou v hudebních trendech na YouTube.