Umělá inteligence oživila Kurta Cobaina, Jimiho Hendrixe nebo The Doors

Jde o čtyřpísňovou kolekci Lost Tapes of 27 Club a jejím autorem je program Magenta. Písničky vznikly na popud organizace Over The Bridge z Toronta, jejímž cílem je pomoc lidem v hudebním průmyslu, kteří bojují s psychickými poruchami. Na webu projektu se lze dočíst, že 71 procent hudebníků má osobní zkušenost s úzkostnými stavy a 68 procent se vypořádává s depresemi. Lidé z hudební branže také mají podle statistik dvakrát víc než běžná populace sklon k sebevraždám.

„V tomto odvětví jsou deprese a psychické problémy mnohdy romantizovány, což jsme chtěli alespoň částečně změnit a poukázat na to, že nemusíte trpět, chcete-li skládat hudbu,“ stojí na webových stránkách organizace.



Nové a přece povědomé

Tvorba „nové hudby“ výše zmíněných muzikantů z tak zvaného Klubu 27 pak probíhala následovně. Umělá inteligence detailně analyzovala dvacet až třicet skladeb od každého z nich, texty, melodické linky, zvuk, aranžmá a na základě těchto vzorků vytvořila čtyři zbrusu nové skladby, které následně ve studiu dokončil lidský faktor, tedy zpěváci a muzikanti. V „nové“ skladbě Nirvany například zpívá Eric Hogan z atlantského Nirvana revivalu.

Pojďme se na výsledek tvorby počítačového programu podívat podrobněji a začněme třeba právě Nirvanou. Song Drowned in the Sun začíná typickým vybrnkávaným riffem, který v refrénu exploduje. Připomíná to hit Come As You Are a celkově je to „nirvanovštější“ než Nirvana sama. Podobně je tomu v případě The Roads Are Alive, což je variace na The Doors. Řezavé klávesy, nervózní rytmika a morrisonovsky naléhavý zpěv.

Rovněž Man, I Know od Amy Winehouse je od originálu na první poslech k nerozeznání. Všechny typické prvky jejích písniček jsou zachovány. A konečně Jimi Hendrix? You’re Gonna Gill Me startuje riffem, u něhož se vám v hlavě okamžitě rozsvítí červená kontrolka – ano, to jsou typické Jimiho finty a postupy.



Hudba se strojovou příchutí

Zbývá ovšem dořešit kardinální otázku – má cenu tyhle písničky poslouchat opakovaně a i jinak než jenom jako srovnání s originály? Nerozebírat je jako hodiny a nezkoumat, jak moc to které kolečko zapadá do dalšího a prostě si je užívat? Mám za to, že nikoliv. Vane z nich sterilní chlad a jsou cítit po umělé hmotě. Je to něco jako hudební fastfood – zaplní, ale zbude po nich jakási podivná strojová chuť na patře.

Lidský dotek a posvěcení shůry se zkrátka sebedovednějším softwarem nahradit nedají, pročež není důvod hořekovat, že za chvíli nebude skutečných skladatelů a muzikantů třeba. Tohle není víc než kuriózní hudební doprovod k upozornění na závažný problém.

Není to mimochodem poprvé, co byla k tvorbě muziky přizvána umělá inteligence. Prim drží zpěvačka Taryn Southernová s albem I Am AI z roku 2018, první popovou deskou zkomponovanou pomocí počítačového programu.



Co je Klub 27?

Jako Klub 27 je označována bohužel poměrně početná skupina slavných a vlivných muzikantů, zpěváků a zpěvaček, kteří zemřeli právě v tomto věku. Mezi ty nejznámější patří kromě Kurta Cobaina, Amy Winehouse, Jima Morrisona a Jimiho Hendrixe bývalý kytarista Rolling Stones Brian Jones, zpěvačka Janis Joplin, bluesman Robert Johnson, Alan Wilson z kapely Canned Heat, baskytarista The Stooges Dave Alexander nebo Kristen Pfaff z grungeové kapely Hole. Do smutně proslulého klubu náleží i výtvarník Jean-Michel Basquiat.