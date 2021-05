RECENZE: Pečujte o svůj software, radí německá kapela Der Plan

Skupinu Der Plan založili Moritz Reichelt, Frank Fenstermacher a Kai Horn (první dva v řadách kapely fungují dodnes, třetí nikoliv), původně pod názvem Weltaufstandsplan. Stála u zrodu tzv. Neue Deutsche Welle a bývá považovaná za jednoho z jejích nejvýznamnějších představitelů, byť jejich jméno je dnes známé spíše fajnšmekrům.



Na první poslech najdeme v jejich produkci četné společné znaky se známějšími krajany Kraftwerk, což poslech novinky Save Your Software potvrzuje. Strohá rytmika, roboticky zkreslený zpěv a celkově odlidštěná nálada - jako kdyby hudbu neprovozovaly lidské bytosti, ale roboti, čímž se ostatně dostáváme k příběhu vzniku a také k ústřednímu tématu desky.





Save Your Software k nám připlula strojem času z poloviny osmdesátých let, kdy Der Plan pracovali na projektu zvaném Fanuks. Jeho cílem bylo vytvořit si jakési robotické dvojníky, kteří by non stop skládali a provozovali hudbu. Znovu se vynořuje paralela s Kraftwerk, viz jejich slavné album Die Mensch Maschine, ale Der Plan v tomto směru zamýšleli jít ještě dál. Z projektu Fanuks kvůli technickým komplikacím sešlo a materiál, který tehdy vznikl, byl dlouhá léta ztracený.



Der Plan ho nalezli až po důkladném prosmýčení archívů v roce 2020, šest skladeb doplnili třemi novými a doplnili dvanáctiminutovou „přednášku“ Die Geschichte Der Fanuks, osvětlující genezi celého díla. Nutno podotknout, že při opakovaném poslechu je trochu na obtíž, účel splňuje jen napoprvé.



Save Your Software Der Plan Hodnocení­: 75 %

Hudebně jsou to typičtí Der Plan, tedy německé elektro se vším všudy, v tomto případě ještě s notnou dávkou potrhlého humoru, což v těchto hudebních končinách nebývá úplně zvykem. Třeba skladba Cyberspace zní tak trochu jako čertí disko z televizní pohádky Taneček přes dvě pekla, závěrečná Fanuk Rock opravdu působí, jako když roboti skládají a hrají rock’n’roll. A moc jim to nejde, zní to jako jakási bakelitová napodobenina tohoto žánru, což byl od Der Plan zcela jistě záměr. Podobného metahumoru je na desce habaděj a díky němu je její poslech velmi osvěžující.



Jindy jsou to spíš hudební črty, náhozy než skutečné skladby (Uin Uin Mun Kona Bap Uin), ale i ty jsou zvukově pečlivě ošetřené natolik, že absence silnějšího motivu není na škodu. LP 3 je zase cosi jako robotí hip hop, neobratný, neohrabaný, těžkopádný... Jindy se Der Plan dokáží vytasit s průzračnou hitovkou, třeba jako v případě titulní Save Your Software.



Jako celek je to nesmírně zábavná deska, i když, pravda, spíš pro nostalgiky. Koncept, s kterým pracuje, není v roce 2021 nijak zvlášť objevný, ale bezelstný a zvláštně naivní přístup Der Plan ho činí velmi přitažlivým. A kdo chce, může se samozřejmě při poslechu zabývat i hlubšími otázkami na téma člověk versus hudba versus umělá inteligence.