Kumšt se vrací se záměrně vlezlým hitem o nekonečném mejdanu

Satirický hudební pořad Kumšt tvůrců Matěje Belka a Petra Šťastného na YouTube reaguje na současnou vlnu písní s námětem koronaviru a radí hudebníkům, jak postupovat, až pandemie pomine. Dvojice doporučuje mít už nyní v záloze připravenou pozitivní skladbu o konci restrikcí. Vznik takové skladby parodují s využitím současných osvědčených producentských postupů. Na konci videa s názvem Jak složit aktuální hit se objevuje více než desítka známých zpěváků a zpěvaček.



„Celkem dlouho před touhle krizí jsme uvažovali o tom, že bychom Kumšt rádi znovu nakopli, protože nám prostě chyběl. Ale nevěděli jsme si moc rady s tím, jak na to navázat. Chtěli jsme, aby pořad byl stále zábavný, ale nevykrádal sám sebe. Pak jsme na to snad dokonce i přišli a vznikl scénář prvního dílu nové řady. Ale než jsme ho stihli natočit, nastala karanténa a museli jsme ho odsunout,“ uvedl Matěj Belko.

Připomeňme, že dvojice Kumšt si svého času dělala legraci z rockových ploužáků, tuzemských muzikálů nebo hudebního šrotu, který je ke slyšení na TV Šlágr. Jejich popěvek „Když šel náš šohajíček na půdu, praštil se omylem do údu“ patří k tomu nejlepšímu, co v poslední době na poli hudební parodie vzniklo. Chcete-li se dozvědět víc, zabruste na YouTube a do vyhledávače zajdejte heslo Kumšt. A pak už se jen bavte. Třeba vytříbenou parodií na uvzdychané kapely jako Slza.



Zpět ke koronaviru, který se v mezičase stal velmi žádaným zbožím. Pánové Belko a Šťastný nezaváhali a přišli s dílem, který vznikl za improvizovaných podmínek. Radí v něm muzikantům, aby byli připraveni na dobu, až pandemie pomine, a měli v záloze připravený „pozitivní“ singl o konci restrikcí. To vše samozřejmě v jejich sarkastickém a parodickém duchu.



„A až se zase budeme moci normálně potkat, natočíme konečně ten už hotový díl a máme v plánu pokračovat dál. Nějaké nápady nám začaly naskakovat. Navíc, KŠEFT je svatej. Když nebudou fesťáky, bude aspoň to youtuberství,“ dodává Petr Šťastný.