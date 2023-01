RECENZE: John Cale natočil hudební ekvivalent noirového románu

Po jedenácti letech se hudebník, zpěvák a skladatel John Cale přihlásil s autorským albem Mercy. Jde o uhrančivou neon-noirovou kolekci, která se řadí mezi to nejlepší, co bývalý člen The Velvet Underground vyprodukoval.