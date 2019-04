IMT Smile chtějí dobýt Česko. Nasadí také písně pro Richarda Müllera

„Hodně se těšíme, že letos budeme v Česku hrát více než v minulých letech. Pro zdejší publikum připravíme program, který osloví i ty, kteří nás naživo ještě neviděli. Řekl bych, že to bude takový mezinárodní program,“ říká frontman kapely Ivan Tásler. Naráží přitom na to, že kapela zcela výjimečně zařadí do repertoáru jeho hity, které napsal pro jiné interprety, a právě je čeští posluchači velmi dobře znají. Mezi ně patří songy jako Baroko, Nahý nebo Srdce jako kníže Rohan z repertoáru Richarda Müllera.

Tuzemské turné IMT Smile zahájili už koncem března ve vyprodané brněnské Radosti. Pokračovat budou 1. června, kdy v Českém Krumlově odehrají velký společný koncert se skupinou Chinaski, která hostovala také na jejich výborné loňské desce Budeme to stále my (čtěte více v recenzi Kapela IMT Smile dává lekci nejen v psaní písniček). Poté budou slovenští hudebníci pokračovat festivalovými sety v Jihlavě, na Konopišti nebo Seči, představí se na Sázavafestu, Benátské nebo Létofestech v Olomouci, Ostravě a Brně. Vyvrcholením potom bude samostatný velký koncert 19. listopadu v pražském Foru Karlín.

Na aktuálním albu Budeme to stále my IMT Smile ukazují, jak vyprodukovat chytlavou, ale přesto umělecky cennou nahrávku. Dobře se to dá ilustrovat třeba na Osudu, zmíněné společné písni s Chinaski. „Nahrávali jsme ji jako dvě kapely dohromady. Dvě sady bicích, dvě baskytary... Někdo se bál, že to bude příliš hlučné. Ale vymysleli jsme sofistikovaný způsob, jak se vystřídat a jak místy hrát i spolu,“ vzpomíná Tásler.

IMT Smile si od vzniku v roce 1992 vydobyli nálepku jedné z nejúspěšnějších slovenských kapel. Pravidelně se umisťují na předních místech v různých hudebních žebříčcích.

Formace má název podle prvních písmen bratrů Ivana a Mira Táslerových a podařilo se jí něco, co jiné slovenské kapely nedokázaly. Přestože hudebníci příliš nechodí do médií, vyprodali třikrát za sebou bratislavskou Incheba Expo Arénu a dvakrát po sobě košickou Steel Arénu. Společně se souborem Lúčnica pak naplnili třikrát po strop největší slovenskou hokejovou arénu, bratislavský Zimní stadion Ondreje Nepely.