Bohemian Tales Jakuba Hrůši nominovali na Grammy. Šanci má i Ondřej Pivec

Nahrávka českého dirigenta Jakuba Hrůši a houslisty Augustina Hadelicha Bohemian Tales byla nominovaná na cenu Grammy. Album houslových skladeb Antonína Dvořáka, Josefa Suka a Leoše Janáčka Bohemian Tales vzniklo ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu.



„Naplňuje mě v poslední době trvale radostí a hrdostí, jakých prvotřídních a celosvětových úspěchů se dostává nádherné české hudbě. Dosahuje u lidí rozechvění, posluchači mají husí kůži, jsou dojatí a naplnění ryzím citem a obdivem,“ uvedl k nominaci Hrůša. „A když tyto pocity mají i odborníci, je to ještě o to pozoruhodnější. Jsem opravdu šťastný, že můžu přispívat k slávě české hudby ve světě,“ dodal.

Jakub Hrůša a Augustin Hadelich spolu poprvé provedli Dvořákův houslový koncert v roce 2017 za doprovodu Newyorské filharmonie. New York Times Hrůšu označily za dirigenta s tryskově rychlým kariérním vzestupem a Hadelicha za jednoho z nejlepších houslistů své generace.

Tentýž tandem, tentokrát za doprovodu Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, nyní nahrál Dvořákův koncert pro vydavatelství Warner Classics. Na albu Bohemian Tales je Hrůša a Hadelich doplnili komorními skladbami nejen Antonína Dvořáka, ale i dalších dvou českých autorů Josefa Suka a Leoše Janáčka. „Každý z těchto tří skladatelů se jedinečným způsobem zapsal do historie české klasické hudby,“ podotkl Hadelich.

Mezi nominovanými je i album All Rise amerického zpěváka Gregory Potera, na němž se podílel pianista Ondřej Pivec, skladatel, producent a od roku 2009 občan USA. S Porterem se podílel na jeho albu Take Me To The Alley, v roce 2017 vyznamenané cenou Grammy za nejlepší jazzové vokální album.

Letošním nominacím na Grammy vévodí zpěvačka Beyoncé, má šanci v devíti kategoriích včetně nahrávky a skladby roku. Šest nominací mají zpěvačky Taylor Swift a Dua Lipa a rapper Roddy Ricch. Šanci získat cenu za nejlepší album mají britští Coldplay.



Slavností vyhlášení proběhne 31. ledna 2021, průvodcem večera bude herec a spisovatel Trevor Noah.