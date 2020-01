Nejen Billie Eilish. Letošní ceny Grammy dávají šanci čerstvým jménům

Osmnáctiletá zpěvačka se stala nejmladší umělkyní nominovanou na čtyři nejprestižnější kategorie: album roku, nahrávka roku, skladba roku a objev roku. Její debutová deska When We All Fall Asleep, Where Do We Go? by jí ještě mohla přinést trofej v kategorii zpěvačka roku a nejlepší sólový pěvecký výkon v popovém žánru.

Billie Eilish je momentálně v zenitu své kariéry. Ohrozit by ji mohly Ariana Grande, čili další miláček teenagerovského publika, Lana Del Rey a samozřejmě raperka Lizzo.



Pro ni by to bylo zadostiučinění, dlouhá léta se marně snažila prorazit, podařilo se jí to až v loňském roce s hity Juice a Truth Hurts. Velmi slušně si stojí také písničkářka H.E.R. pohybující se v žánru R&B. Nominována je v kategoriích skladba roku, album roku, nahrávka roku, nejlepší R&B počin, nejlepší R&B píseň.

Tolik dámy. Jde-li o pány, nejskloňovanějším jménem, přesněji řečeno pseodonymem, je Lis Nas X. Americký raper, jehož hudba v sobě rovněž nese výrazné prvky country, má šest nominací, včetně alba roku, objevu roku a nahrávky roku.



Letošní ročník Grammy je vůbec ve znamení oceňování hlavně čerstvých jmen, což může být i reakce na hlasy, které v minulosti poukazovaly na to, že ceny dostávají hlavně zasloužilí veteráni na úkor nadaných mladých umělců. Letos je tomu jinak. Pouze jedna nominace pro superhvězdu Eda Sheerana za album No 6 Collaboartions Project? Rovněž Taylor Swift možná očekávala víc než jednu nominaci v hlavních kategoriích.



Naprázdno vyšli například Sam Smith za svůj hit Dancing With A Stranger nebo zpěvačka Halsey, jejíž píseň Without Me strávila úctyhodných 29 týdnů na špici americké hitparády US Top 10 a byla oceněna pětinásobnou platinou. Rovněž překvapí, že si porota vůbec nevšimla alba When I Get Home zpěvačky Solange nebo Bruce Springsteena a jeho novinky Western Stars.

V ranku umělců nemainstreamových, alternativních či jinak vychýlených z masového vkusu, je celkem potěšující nominace pro tajuplnou metalovou kapelu Tool a její album Fear Inoculum. Jen těžko prostupnou masu hudby takhle všem normám se vymykající skupina vydala po třinácti letech mlčení, mlžení, nejasných slibů a náznaků.



V rockové a metalové kategorii jsou oceněni rovněž doomoví klasici Candlemass, kteří nominovanou skladbu Astrolus - The Great Octopus natočili společně s Tonym Iommim, kytaristou skupiny Black Sabbath, která zejména ve svých počátcích psala základy prakticky každého metalového subžánru.



Nominaci si v rámci tvrdého rocku vysloužila i americká thrashová kapela Death Angel, což je poměrně překvapivé. Její desky z poslední doby se bohužel nemohou ani náznakem rovnat vrcholnému počinu Act III z roku 1990, který by si zasloužil ceny už jen za to, jak se dokázal vzepřít metalovým dogmatům. K nimž se Death Angel mimochodem v posledních letech velmi rádi znovu hlásí.

Grammy by se teoreticky mohl dočkat i Thom Yorke, zpěvák kapely Radiohead. Nominaci si vysloužil za sólové album Anima, jehož vydání doprovázel patnáctiminutový film v režii Paula Thomase Andersona, autora snímků Magnolia, Až na krev, Mistr, Skrytá vada nebo skvostné podívané Nit z přízraků. Yorke by zabodovat mohl, jeho jméno je už léta synonymem nekompromisního přístupu k hudbě.



Pro jedny je to modla, pro druhé odtažitý snob, nicméně je to persona a vizionář, o tom není sporu. Společně s ním se o ocenění v žánru nejlepší alternativní album uchází kapela Vampire Weekend za desku Father Of The Bride a indie folkový písničkář Bon Iver, který zaujal deskou I,I.

V ranku elektronické hudby si odborní porotci všimli novinky No Geography tanečního dua Chemical Brothers, které si svůj umělecký i komerční vrchol prožilo v devadesátých letech s alby Exit Planet Dust, Dig Your Own Hole a Surrender. S devadesátkami je spjatá i kapela The Cranberries, jejíž deska In The End by se mohla stát rockovým albem rocku.



Těžko ale říct, nakolik v téhle nominaci sehrál roli fakt, že jde o album, vydané po smrti zpěvačky Dolores O’Riordan v roce 2018. Čím ovšem nechceme snižovat jeho kvality.

Sluší se ještě podotknout, že letošní ročník Grammy má svou českou stopu – v kategorii nejlepší bluegrassové album je nominovaný záznam Live In Prague amerického zpěváka a mandolinisty Doylea Lawsona a jeho doprovodné skupiny Quicksilver. Vznikl na koncertně v pražském hotelu Pyramida.

O vítězích se rozhodne 26. ledna na slavnostním ceremoniálu v Los Angeles. Vyhlášení zpestří vystoupení Ariany Grande, Billie Eilish, Lizzo, Gwen Stefani nebo kapely Aerosmith, která bude dekorovaná cenou MusiCares Person Of The Year. Ta dle mínění porotců náleží osobnostem, které se zasloužily nejen o hudební průmysl, ale také štědře přispívají na charitu.



V minulosti se jimi stali například Bono, David Crosby, Phil Collins, Paul Simon nebo producent a skladatel Quincy Jones.

Večerem bude provázet zpěvačka Alicia Keys, držitelka patnácti cen Grammy a mnoha dalších nominací. Jako první ženě v historii této akce se jí poštěstí moderovat dva ročníky po sobě.