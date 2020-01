KOMENTÁŘ: Grammy stvrdily a posvětily kulminující „eilishmánii“.

Stalo se, co většina očekávala. Grammy tancovaly, jak Billie Eilish pískala. Nic nebylo platných osm nominací její největší konkurentky Lizzo, osmnáctiletá Eilish přišla, shrábla jackpot a definitivně potvrdila, že rok 2019 a s největší pravděpodobností i letošek patří jí. Nabízí se otázka, zda je její debutové album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? opravdu tak jedinečné, nebo se porota zkrátka svezla na vlně momentální „eilishmanie“.

Tak či onak, Billie Eilish je úkaz. V jejím případě nejde ani tak o hudbu jako takovou, ale o celý balíček s přidanou hodnotou. Hlášky, že několikrát denně masturbuje, že jí diagnostikovali Tourettův syndrom, přiznání se k depresím a sebevražedným tendencím mohou fungovat – a také fungují jako skvělá marketingová vějička. A k tomu její trhlý taneček z klipu Bad Guy... Tohle prostě nemohlo nezabrat.

Odborná porota Grammy spíše než hudební kvalitu ocenila zeitgeist, Billie je tady a teď. Kdo ví, jestli vůbec kdy dokáže překonat úspěch debutové desky nebo na něj alespoň adekvátně navázat. Každopádně si její další cestu spletitým a mnohdy trnitým labyrintem zvaným pop-music nenechám ujít.

Co dalšího říct k letošnímu ročníku Grammy? Elegickou atmosféru nastolilo už úvodní vystoupení Lizzo, věnované tragicky zesnulému basketbalistovi Kobemu Bryantovi. Jeho jméno zaznělo ještě několikrát, členové Run-D.M.C. při společném vystoupení s Aerosmith třímali viditelně v rukou jeho dres. Ceremoniál tím dostal jakýsi druhý plán, snahu po nenásilné, přesto však intenzivní vzpouře proti nástrahám osudu. Krom Bryanta se hojně vzpomínalo na rovněž předčasně zesnulého rapera Nipsey Husslea, který přišel o život loni při přestřelce v Los Angeles.

Možná i proto průvodkyně večerem Alicia Keys i další ocenění v proslovech tak často zdůrazňovali potřebu lásky a hudby jako síly, která dá možnost posunout se dál. Zní to možná pateticky, ale k jejich cti budiž řečeno, že se Grammy rozhodně v slzách neutápěly. Mohla za to jednak vtipkující bezprostřední hvězda večera Billie Eilish, jednak pozitivní energie, která tryskala ze všech zúčastněných.

I staříci Aerosmith, kteří se navíc potýkají s žalobou ze strany bubeníka Joey Kramera, jemuž se nelíbí, že ani po zotavení se z psychických a fyzických potíží pro něj v kapele není místo, to rozjeli tak, že zvedli ze sedaček celé auditorium. A roztřesený Ozzy Osbourne s hůlčičkou a konečně přiznaným parkinsonem po boku své věrné a podle všeho svaté ženy Sharon byl dojemný, zároveň však zábavný.

VIDEO: Billie Eilish - Bad Guy: