Mít silné nepřátele je požehnání, napsal raper. Ten den ho zastřelili

Třiatřicetiletého talentovaného rapera střelili opakovaně před jeho obchodem s oděvy Marathon Clothing. Po převozu do nemocnice doktoři konstatovali smrt. Při přestřelce utrpěli zranění další dva lidé, jak píše web BBC.

Poslední Hussleho deska nazvaná Victory Lap se objevila mezi letošními nominovanými na cenu Grammy. V žánru rapu však nakonec vítězství slavila raperka Cardi B se svým Invasion of Privacy.

Hudebník, vlastním jménem Ermias Davidson Asghedom, vyrostl na jihu Los Angeles a od mládí měl co do činění s místními pouličními gangy. „V kultuře gangů jsem vyrostl,“ svěřoval se v rozhovoru loni Los Angeles Times. „Potýkali jsme se se smrtí, s vraždami. Bylo to jako žít v nějaké válečné zóně, kde neustále umírají lidé a každý je už vůči tomu tak trochu imunní,“ řekl.

Vzhledem k tragické události paradoxně vyznívá jeho poslední tweet, který v neděli umístil na svůj Twitter: „Mít silné nepřátele je požehnání,“ napsal.

„Nedává to žádný smysl! Moje duše je otřesena,“ uvedla na stejné síti v reakci na smutnou zprávu zpěvačka Rihanna. Zármutek nad smrtí rappera vyjádřili i další kolegové, třeba Snoop Dogg nebo Ice Cube.