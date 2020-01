Letošní Grammy ovládla zpěvačka Billie Eilish

Udílení cen Grammy 2020 odstartovala zpěvačka a raperka Lizzo, která byla s osmi nominacemi největší favoritkou. Zazpívala titulní píseň alba Cuz I Love You, kterou věnovala tragicky zesnulému basketbalistovi Kobemu Bryantovi. O jeho skonu promluvila i průvodkyně večerem Alicia Keys.



„Vím, jak měl Kobe rád hudbu, takže tohle bude i večer i pro něj. Chceme projevit lásku a vzbudit pozitivní vibrace. Začíná nová dekáda, v které bychom měli zažívat už jen to dobré,“ zaznělo krom jiného z jejích úst.





Živě dále vystoupila zpěvačka Gwen Stefani společně s countryovým zpěvákem Blakem Sheltonem či sourozenecká skupina Jonas Brothers.



Pak už přišel čas na předávní Grammy v kategorii Nejlepší popový sólový výkon. Dostala ji Lizzo za skladbu Truth Hurts. „Musíme se spojit a udělat tak silnou hudbu, která prostě musí lidmi pohnout. Podržme se navzájem,“ prohlásila mimo jiné dojatě. Zpěvačka si odnesla rovněž Grammy v kategoriích Nejlepší pěvecký výkon v žánru R&B – za skladbu Jerome – a Nejlepší urban album.



Další ocenění v kategorii Nejlepší country výkon dua či skupiny putovala za duem Dan + Shay za skladbu Speechles. „Je to splněný sen, děkujeme všem, že jsme tady,“ prohlásili Dan se Shayem a padli si nadšeně do náručí.



Nejen „poslouchanou“, ale i podívanou nabídla zpěvačka Ariana Grande, která předvedla medley z několika písní z loňského alba Thank u, next v až divadelně opulentních kulisách.



Živě vystoupila i triumfující Billie Eilish, na piano ji doprovodil její starší bratr Finneas O’Connell, herec, zpěvák, skladatel a hudební producent. Raper Cormack následně uvedl kapelu Aerosmith. Zahrála hit Livin’ On The Edge a také klasiku Walk This Way, v níž Stevena Tylera, Joe Perryho a spol. doprovodila rapová skupina Run-D.M.C.



Částečně tak předznamenali předání ceny v kategorii Nejlepší rapové album, kterou získal Tyler, the Creator za desku Igor. „Děkuju mámě, odvedla skvělou práci, že mě vychovala. Dále manažerům, přítelům, rodině, že vydrželi mou otravnou hyperaktivní energii,“ prohlásil v děkovné řeči.



Večer pokračoval vystoupením zpěváka a rapera s přezdívkou Lil Nas X. Zazpíval svůj největší hit Old Town Road, v němž nenásilně a účelně spojil hip hop a country.



Bujarou atmosféru v sále zklidnila zpěvačka Demi Lovato aktuální jímavou baladou Anyone, kterou označuje za svou osobní zpověď.



Alicia Keys následně uvedla vystoupení španělské zpěvačky Rosalíe, kterou jsme v loňském roce měli možnost vidět na festivalu Colours of Ostrava. Předvedla temperamentní spojení elektropopu a flamenga.



Zpěvák Smokey Robinson poté předal Grammy za píseň roku. Stala se jí Bad Guy od Billie Eilish. „Pane Bože, tolik jiných by si zasloužilo tohle cenu... Pořád dělám nějaké fóry, nic neberu vážně, ale teď chci říct, že jsem vám všem vděčná a moc děkuju,“ zaznělo v její děkovné řeči. Billie Elish uspěla i v kategorii Nejlepší popové vokální album, stala se také objevem roku a natočila dle mínění poroty album roku a nahrávku roku – opět skladba Bad Guy.



Cenu v kategorii Nejlepší rapový pěvecký výkon předali Ozzy a Sharon Osbourneovi, a to skladbě Higher, kterou nazpíval DJ Khaled společně s Johnem Legendem a tragicky zesnulým raperem Nipsey Husslem. Loni v březnu podlehl zranění při přestřelce v Los Angeles. I jeho památku slavnostní ceremoniál několikrát připomněl.