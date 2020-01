Na jaře přijedou do Prahy dvě kapely nominované na Grammy

Mezi nominovanými na letošní ceny Grammy jsou hned dvě kapely, které budou krátce po sobě koncertovat v Praze. V rámci koncertní série Prague International Bluenight přijedou Southern Avenue a Larkin Poe.

Obě kapely jsou na nominační listině kategorie Best Contemporary Blues Album (nejlepší album současného blues). Southern Avenue se o cenu uchází s albem Keep On, Larkin Poe s deskou Venom & Faith.

Memphiská pětice Southern Avenue za svou krátkou hudební kariérudosáhla značného úspěchu. Její debutové album z roku 2017 Southern Avenue získalo ocenění Blues Music Award za nejlepšího nového umělce a album.

Deska Keep On z loňského roku se uchází o prestižní cenu Grammy. V Česku se Southern Avenue poprvé představili na festivalu Blues Alive v roce 2018. Letos je uvidíte 21. dubna v pražském Paláci Akropolis.

Další mladou kapelou, která se uchází o letošní ocenění Grammy v kategorii současného blues, je Larkin Poe, sesterské duo z Nashvillu. Její čtvrté studiové album Venom & Faith vyšlo v závěru roku 2018 a bylo velice pozitivně přijato hudebními kritiky i fanoušky. Larkin Poe, tedy sestry Megan a Rebecca Lovellovy, v Praze poprvé koncertovaly loni v březnu. Letos se představí 25. května na pódiu hudebního klubu Lucerna Music Bar.