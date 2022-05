Dvořák často cestoval, my ho následujeme, říká ředitel festivalu

„Mou snahou je připomínat Dvořáka ve všech regionech. Inspirací jsou mi cesty po vlastech českých známé z Dvořákova života,“ říká Hrubý.

Jaká je historie tohoto projektu?

V roce 1951 se podařilo zrealizovat myšlenku pořádat hudební slavnosti, a to Pěveckému sboru Antonín Dvořák ke 110. výročí Dvořákova narození. Na Sychrově byla odhalena jeho pamětní deska a v dalších letech se na sychrovském i turnovském jevišti střídaly opery s hosty z Národního divadla v Praze a vystoupení České filharmonie.

Festival byl pak až do roku 2016 velice úspěšný projekt, který však byl z personálně-politicko-provozních důvodů přerušen. Loni, v době covidového temna, jsem se rozhodl jej obnovit, a to s­ myšlenkou podpory výkonných umělců, ale také oživení cestovního ruchu. Oslovil jsem starosty měst a­ obcí a výsledkem byl obnovený ročník se 40 koncerty v 25 městech. Letošní ročník je tedy můj druhý.

Byl v zapojení měst nějaký systém?

Vycházel jsem z několika faktorů. Prvně z historie festivalu, tedy kde se koncerty dříve konaly a kde byla spolupráce úspěšná. Následně jsem oslovil starosty měst a obcí, se kterými jsem již dříve spolupracoval, a viděl jsem, že mají o kvalitní kulturu zájem.

Třetí faktor je můj, osobní. Protože za dlouhá léta jsem měl možnost poznat mnoho nádherných a neznámých míst naší vlasti, doplnil jsem celý seznam místy, která je dobré v kombinaci s krásnou hudbou nabídnout.

V ­letošním roce se již situace obrátila a aktivita přišla také ze strany měst a obcí s dotazy, jakým způsobem se mohou do festivalu zapojit. A výsledek je tak trochu zázrakem, 58 koncertů ve 41 městech.

V programu máte i soudobou hudbu. Snažíte se tedy vyvažovat charakter letní „pohodové“ akce s dramaturgickými ambicemi?

Samozřejmě. Jména Otmar Mácha, Jiří Strejc, Luboš Sluka, Juraj Filas jsou zárukou kvalitní soudobé hudby a jsem rád, že jim mohu dávat prostor. Chci též upozornit na polské akordeonové trio SYMETRIO, jež na dvou koncertech vystoupí se soudobou polskou hudbou a také s Dvořákem a Slukou.

Hudebním svátkem bude světová premiéra koncertu pro cembalo a orchestr Jakuba Jana Ryby, kdy ztracený sólový part cembala vzešel ze skladatelské soutěže.

Jak zohledňujete v programu jméno Antonína Dvořáka?

Dvořák je pilířem všech koncertů. Nejenže je „povinností“ interpretů zahrát aspoň jednu autorovu skladbu, ale samozřejmé jsou zásadní koncerty složeny z Dvořákových opusů v podání špičkových sólistů, jakými jsou Ivan Ženatý, Milan Al-Ashhab, Jiří Bárta a další. A protože festival je vícežánrový, Dvořákova hudba zní i v různých aranžích.

Třeba soubor ROCKfilharmonie, složený z členů České filharmonie, má na programu Dvořákovo Largo ve swingové úpravě.

Snažili jste se program vztáhnout i k něčemu, co je typické pro jednotlivá města?

Ano, festival slouží k prezentaci měst a obcí, tedy i osobností spojených s daným místem. Hrabě Morzin a Vrchlabí, armádní generál Krejčí a Jablonné nad Orlicí, Jiří Strejc a Hradec Králové, synagoga v ­Kolíně slaví 600 let, Jan Jindřich se narodil před 700 lety v Mělníku.

Hudební skladatel Otmar Mácha, básníci Jan Skácel a Kamil Bednář by se dožili 100 let. To všechno jsou témata hodná připomenutí.

Jaké máte plány do budoucna?

Vzhledem k současným okolnostem se plánování stává tak trochu sci-fi. Mou snahou nicméně je festival formovat po vzoru „regionálních výrobků“, tedy připomínat Dvořáka ve všech regionech s podporou ministerstva kultury. Inspirací jsou cesty po vlastech českých známé z Dvořákova života.

Nejenže před svou cestou do USA v roce 1892 uspořádal turné ve 40 městech se svým klavírním triem, ale navštívil 52 měst. A víte, co všechna tato města spojuje? Ano, železnice. Letošní ročník nám zajisté napoví, jakým směrem se bude kultura ubírat.