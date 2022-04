Česká filharmonie zahraje v La Scale, doma uvítá i Rattlea s Koženou

Šéfdirigent Semjon Byčkov otevře svou pátou sezonu v čele České filharmonie Alpskou symfonií Richarda Strausse a Houslovým koncertem Ludwiga van Beethovena, v němž se sólového partu chopí Lisa Batiashvili. K Beethovenovi a jeho Páté symfonii se Semjon Byčkov vrátí na přelomu listopadu a prosince na koncertech ke svým sedmdesátinám, na nichž provede i Pátou symfonii Dmitrije Šostakoviče. Vedle těchto narozeninových koncertů Semjon Byčkov připraví ještě pět dalších programů.

Hlavní hostující dirigenti Jakub Hrůša a Tomáš Netopil se ve svých koncertech zaměří na českou klasiku – Dvořáka, Janáčka, Suka, Nováka a Martinů. Hrůša navíc v premiéře uvede Sedmou symfonii pro smyčcový orchestr a koncertantní marimbu Jaroslava Krčka a Netopil skladbu Bimetal Miloše Orsona Štědroně, v níž se sólových trombonových partů ujmou členové České filharmonie Lukáš Moťka a Robert Kozánek. S českým programem se do Prahy vrátí i John Eliot Gardiner.

Rezidenčními umělci orchestru budou dirigent Simon Rattle a mezzosopranistka Magdalena Kožená, kteří ve třech koncertních programech uvedou méně prováděný český písňový repertoár či písně Bély Bartóka a Maurice Ravela. Simon Rattle navíc připraví Mahlerovu Devátou symfonii, Janáčkova Tarase Bulbu a Schumannovu Druhou symfonii.

Workshopy i pro seniory

Semjon Byčkov bude Českou filharmonii řídit také na všech 25 koncertech v zahraničí. Vrcholem zájezdové sezony bude říjnové turné po nejslavnějších evropských sálech. Orchestr zavítá do Hamburku, Mnichova, Essenu, Kolína, Lucemburku, Paříže a Bruselu, do něhož se vrátí po třinácti letech v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie. Na jaře 2023 podnikne Česká filharmonie cestu do Bratislavy, Štýrského Hradce, Vídně, Budapešti, Lipska a Milána, v jehož Teatro alla Scala orchestr naposledy hrál v roce 1962 pod taktovkou Karla Ančerla.

Pokračovat bude edukační pořad Kroky do nového světa, který připravují dirigent Marko Ivanović a průvodce Petr Kadlec. Posluchače tentokrát zavedou do 20. století za Honeggerem, Bernsteinem, Gershwinem a Stravinským. Novinkou jsou Komorní kroky do nového světa, které představí tři polohy tvorby Antonína Dvořáka: písně, slavná komorní díla a Moravské dvojzpěvy.

Pro menší děti jsou připraveny pohádkové koncerty Zvířátka a loupežníci v plechu nebo Císařův slavík, pro celou rodinu jsou určena mezigenerační setkání 100 minut mezi tóny. Na podzim odstartují i workshopy pro seniory Musica ludus.

Abonentní cykly a vstupenky na mimořádné, edukační a adventní koncerty budou v prodeji od úterý 19. dubna. Prodej jednotlivých vstupenek na abonentní koncerty začíná v pondělí 6. června.