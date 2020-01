Hvězdou letošních Colours of Ostrava budou The Killers

Největší pozornost ale bude nejspíš upřena právě na The Killers. Americká disko kytarovka vznikla v roce 2001 a o tři roky později zabodovala debutovým albem Hot Fuss, na němž se nalézaly hity jako Mr. Brightside, Smile Like You Mean It nebo Somebody Told Me. Na druhé desce Sam’s Town z roku 2006 se skupina vedená zpěvákem Brandonem Flowersem pokusila o pevnější koncepční útvar, nechala se inspirovat Brucem Springsteenem a kapelou U2 a znovu to vyšlo.



Následovala alba Day & Age (2008), Battle Born (2012), Wonderful Wonderful (2017) a na letošek je naplánováno vydání novinky Imploding The Mirage. The Killers dosud prodali 28 milionů alb, získali ceny Grammy, Q Awards, Brit Awards a další.



Traduje se mimochodem, že se The Killers pojmenovali po stejnojmenné fiktivní skupině z klipu ke skladbě Crystal britské kapely New Order.



Na letošním ročníku Colours of Ostrava krom nich vedle již zmíněných jmen zahrají například Dubioza Kolektiv, kombinující hip hop, trip hop, reggae a ska, noise popová skupina Health, řecká zpěvačka a tanečnice Marina Satti v doprovodu ženské vokální skupiny nebo americká sonicko-psychedelicko-okultní dvojice Moon Duo se speciálním videoartovým projektem.

„Letošní nabídka je neobyčejně pestrá – od rockové legendy, přes velkou taneční hvězdu, široké zastoupení současné africké hudby až po energický funky a soul,“ říká ředitelka festivalu Zlata Holušová.

„Jde o nejnákladnější program v naší historii, snažíme se i v prostředí rostoucích cen nejen zahraničních headlinerů o další zlepšování a dosažení nových met. Při výběru všech hudebníků je pro nás nejdůležitější, aby si návštěvníci z jejich koncertů odnášeli neopakovatelné a nezapomenutelné zážitky,“ dodává.