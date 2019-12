Colours of Ostrava oznamuje první hvězdu, americké duo Twenty One Pilots

10:50 , aktualizováno 10:50

Miliony zhlédnutí na YouTube, bleskově vyprodané koncerty v největších halách, cena Grammy, nominace na Brit Awards. To jsou ve zkratce dosavadní úspěchy skupiny Twenty One Pilots, která vystoupí příští rok na festivalu Colours of Ostrava.