Colours Of Ostrava oznamují první potvrzená jména na rok 2021

Kromě dalších vystoupí holandský DJ a jedna z největších osobností současné taneční hudby Martin Garrix, norská kapela Wardruna čerpající ze severské mytologie, vlivná malijská zpěvačka a kytaristka s nominací na Grammy Fatoumata Diawara, australská zpěvačka Tones and I proslavená hitem Dance Monkey, divoká bosenská formace Dubioza Kolektiv, holandský DJ a producent Bakermat, řecká zpěvačka, herečka a tanečnice Marina Satti doprovázená polyfonní ženskou vokální skupinou Fonés a maďarští rockeři Ivan and The Parazol.

„Jsem ráda, že první znovu potvrzená jména můžeme ohlásit tak brzy po přesunu festivalu. Jednání se zástupci kapel jsou velmi vstřícná, je cítit, že v současné situaci jsme všichni na jedné lodi,“ říká ředitelka festivalu Zlata Holušová.



„Díky tomu věřím, že další účinkující na příští rok budou velmi rychle následovat,“ zdůrazňuje s tím, že snahou festivalu je přesunout na 2021 většinu připraveného programu včetně všech hlavních hvězd a dalších účinkujících. „Letošní program nemůže skončit pouze na plakátech, a proto jsme maximálně odhodlaní jej uspořádat v roce 2021,“ vyhlásila při oznámení přesunu Zlata Holušová.

19. ročník festivalu Colours of Ostrava se bude konat od 14. do 17. července 2021 v industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic. Na stejný termín se přesunulo také mezinárodní fórum Meltingpot, které se koná po boku festivalu v jeho areálu. Nebude opět chybět tradičně bohatý doprovodný program - divadla, workshopy, filmy či výtvarné instalace.

Zakoupené vstupenky na Colours of Ostrava 2020 platí automaticky i na příští rok. Zároveň jsou již ve festivalovém e-shopu k zakoupení čtyřdenní vstupenky na Colours of Ostrava 2021. V současné době mohou fanoušci na sociálních sítích sledovat Colours TV s koncerty, živými pořady i materiály z archivu.