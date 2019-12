Colours Of Ostrava ohlašuje další jména, mimo jiných The Lumineers

The Lumineers se na scéně pohybují už od roku 2002. Jejich hudba je postavená na chytlavých melodiích. V roce 2012 zabodovali hitem Ho Hey, byli nominováni na cenu Grammy a mezi jejich fanoušky se řadí například Barack Obama. Předskakovali Tomu Pettymu, U2 a skladatelsky se podíleli na písni The Hanging Tree, která zazněla ve filmu Hunger Games: Síla vzdoru 1. část.

Protikladem k rozjuchaným folkrockerům The Lumineers bude norská Wardruna. Toto těleso uvedli v chod Ghaal a Kvitrafn, bývalí členové blackmetalové kapely Gorgoroth. Jde o podmanivou kombinaci temného folku, ambientu a lidové hudby se zaměřením na severskou mytologii, spiritualismus a hluboce intimní vztah člověka s přírodou.

Rovněž z Norska přijede do Ostravy třiadvacetiletá zpěvačka Sigrid. Vítězka BBC Music Sound of 2018, držitelka Norwegian Grammy Awards. V roce 2017 vystoupila na slavnostním koncertu u příležitosti předávání Nobelových cen. Letos vydala album Sucker Punch, z něhož pocházejí na internetu hojně šířené a sdílené hity Strangers a Don’t Kill My Vibe.

Kyberprostoru vděčí za svou popularitu i zpěvačka vystupující jako Tones and I, která zabodovala hlavně díky videu Dance Monkey. Do tance se dáte i při vystoupení německého tělesa Meute, které ve svérázné dechovkové úpravě přehrává techno a houseové skladby.

Devatenáctý ročník Colours Of Ostrava proběhne ve dnech 15. až 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Vstupenky jsou ke koupi na www.ticketportal.cz nebo www.colours.cz.