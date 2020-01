Pořadatelé Colours řeší problémy s noclehem, zvažují i spolupráci v Polsku

Festivalový kemp pro pět tisíc lidí je už téměř obsazený – zbývá posledních pár set míst, která rychle mizí. A stání pro karavany už jsou zcela vyprodaná, stejně jako první dvě vlny vstupenek. A třetí vlna se také pomalu blíží k závěru.

„S rostoucím zájmem o Colours of Ostrava rostou i problémy s ubytováním přespolních návštěvníků. Hotely ve městě jsou v době festivalu plné, některé přitom přechodně zdražují. I proto chceme vyzvat ke spolupráci provozovatele hotelů, penzionů i levných chatek a ubytoven mimo Ostravu, hlavně v Beskydech, kde mohou lidé spojit návštěvu festivalu s relaxací v přírodě,“ nastínil spolupořadatel hudební akce Jindřich Vaněk.



Někteří návštěvníci už to tak podle něj řeší několik let. A sami pořadatelé, kteří musí každý rok ubytovat až 1 200 hostujících umělců a členů jejich doprovodných týmů, už také využívají kapacit mimoostravských hotelů.

Ačkoli pořadatelé Colours již pár let nezveřejňují počet návštěvníků, jisté je, že v industriálním festivalovém areálu v Dolních Vítkovicích se pohybuje více než 50 tisíc lidí včetně umělců a jejich týmů, prodejců či pracovníků ostrahy.

„Asi polovina je z Ostravy či blízkého okolí, takže spí doma, ale ostatní potřebují nocleh. Z ankety, kterou každý rok děláme, vyplývá, že loni se 16,4 procenta návštěvníků ubytovalo u příbuzných a přátel, téměř 12 procent spalo v kempu a téměř 18 procent v penzionech a hotelích. Ostravské ubytovací kapacity jsou ale v době festivalu obvykle plné a náš kemp je na letošek již téměř vyprodaný, proto hledáme cesty, jak nabízet dostupné bydlení mimo město včetně dopravy,“ vysvětlil Vaněk.

Nabídku bydlení by pořadatelé rádi propojili s dopravní službou, kterou loni nabízela soukromá společnost. Ta vypravovala z festivalového areálu speciální autobusy do Ostravy-Poruby, Havířova, Karviné i Frýdku-Místku. Využilo jich asi šest tisíc lidí. Služba má pokračovat i letos a možná se ještě rozšíří.

Plní se i hotely v Beskydech

A právě toho by podle produkční festivalu Zuzany Janošové měli využít nejen návštěvníci Colours, ale také ubytovatelé z měst, kam autobusy pojedou. A hotely ze vzdálenějších míst by mohly na konečné autobusů či k vlakům posílat vlastní auta pro ubytované hosty, nebo by se mohly dohodnout s dalšími na zřízení společného shuttle busu.

„V nejbližší době oslovíme ubytovatele s nabídkou spolupráce, nebo se nám mohou hlásit sami. Vyvěsíme jejich nabídku na našich stránkách,“ uvedla Janošová a dodala, že zvažují i spolupráci s ubytovateli v polském příhraničí.

„Například při nedávném mistrovství světa juniorů v ledním hokeji tam bydleli Kanaďané a byli spokojení,“ podotkla.

Některé hotely v Beskydech jsou už několik posledních let v době ostravského festivalu plně obsazené milovníky hudby. Provozovatelé se shodují, že jeho účastníky lákají na přírodu, kuchyni, wellness nebo na speciální balíčky služeb, jejichž součástí je odvoz do festivalového areálu v Ostravě i zpět, případně pohybové aktivity na přání, například pěší i cyklovýlety po horách s průvodcem, golf či tenis.