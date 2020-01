Colours Of Ostrava oznamuje další jména. Zpěvačku LP a kapelu Tindersticks

Kapela Tindersticks vystoupí na Colours Of Ostrava 18. července , ale o dva dny dříve, tedy 16. července, zahrají v pražském Divadle Archa. Představí materiál z aktuální desky No Treasure But Hope, kterou vydala loni na podzim. Kapela ji natáčela na ostrově Ithaka, proslaveném Homérovým eposem o králi Odysseovi. „Myslím si, že písně z nového alba jsou velmi zamyšlené. Je to přemítání třiapadesátiletého muže,“ podotkl k albu frontman Stuart A.Staples.

Tindersticks vznikli v roce 1991 v Notthinghamu. Zakládajícími členy byli kromě zpěváka Stuarta A. Staplese kytarista Neil Fraser a klávesita David Boulter, krom jiného autor hudby k seriálu Pustina.

Francouzská režisérka Claire Danis o jejich hudbě prohlásila, že je o „podivnou kombinaci násilí a lyričnosti“. Každopádně jde o muziku, kterou milují fanoušci Nicka Cavea, Leonarda Cohena a jim podobných rozervaných písničkářů.

Další hvězdou letošních Colours Of Ostrava bude zpěvačka LP. Rodačka z New Yorku, která vzhledem i uměleckým rozkročením připomíná mladého Boby Dylana. Skladatelka, jejíž písničky mají v repertoáru Cher, Rihanna, Leona Lewis, Backstreet Boys, Céline Dion, Christina Aguilera a další. Autorka oceňovaných desek Forever For Now (2014), Lost On You (2016) nebo Heart To Mouth (2018).

„Konečně jsem došla do místa, kdy se vůbec nemusím starat o to, kam by se měla moje kariéra ubírat. Mohu si dovolit dělat pouze to, co chci, což je velmi osvobozující,“ prohlásila LP v souvislosti s úspěchem její zatím poslední nahrávky Heart To Mouth.