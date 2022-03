RECENZE: Plná vzducholoď vzteku. Beth Hart předělala hardrockovou klasiku

Nejen naštvaní, abychom trochu ubrousili zpěvaččin ostřejší slovník, ale dostatečně odvážní, neboť tyhle skladby má každý rockový fanoušek zaryty hluboko pod kůži a běda tomu, kdo si je opováží zprznit.

Kuráž Beth Hart zjevně nechybí, vztek se dostavil v souvislosti s pandemií a album A Tribute To Led Zeppelin je na světě.

A už během úvodní Whole Lotta Love je jasné, že se nebudou provádět žádné nežádoucí experimenty, ale půjde se pěkně ke kořenům. Nedotknutelný kytarový riff, zpěvaččin vokál, který v úvodních frázích jako by Robertu Plantovi z hlasivek vypadl, to vše v masivním zvukovém kabátku. Znalci mohou být spokojeni, Beth Hart má hudbu LedZep v krvi, dokonale ji chápe a rozumí ji.

Neznamená to ale, že vzala původní verze skladeb a prohnala je kopírkou. Změny tu samozřejmě jsou, jak jinak. Beth odlišně frázuje, se zpěvovou linkou úvodních slok Stairway To Heaven si pohrává po svém. Když už je řeč o téhle ikonické skladbě, mezihra je možná až moc pompézní, i v rychlejší části je těch smyčců a dechů možná až příliš, ale v kontrastu s nimi stojí dračice Hart, tak akorát napumpovaná vztekem a odhodláním, aby se to celé nezvrhlo v rockový cirkus.

A Trubite To Led Zeppelin Beth Hart Hodnocení: 75 %

Nemá cenu si klást rýpavou otázku, proč poslouchat tyto coververze, když je kdykoliv k dispozici originál. Tahle deska nevznikla proto, aby se v ní někdo vrtal a srovnával nesrovnatelné. Nepopisujme rozporcovanou ovci, ale ovci volně se pasoucí na louce. Beth Hart dala do interpretace podstatné části hardrockového kánonu srdce, duši, talent, entuziasmus.

Výsledek tomu odpovídá, skladby Led Zeppelin v její interpretaci dostávají nový říz a zcela současnou energii. Znovu dokážou strhnout i ty, kteří je znají zpaměti notu po notě. Můžeme namítat, že by jeden musel být úplné nemehlo, aby tak silný materiál pokazil. Technicky bezchybně ho dokáže zahrát kdejaký přičinlivý chrlič not, Beth Hart s ním ale dokáže vést vzrušující dialog.