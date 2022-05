Jazz je sexuální, rock mám spojený se vztekem, říká zpěvačka Beth Hart

Prozradila jste, že hybnou silou alba A Tribute To led Zeppelin je váš vztek, bez něhož byste nebyla schopná se do písniček Led Zeppelin pustit. S jakou emocí se obvykle pouštíte do skládání a nahrávání hudby?

Rock – a hard rock zvlášť – mám spojený s hněvem. Jazz se sexualitou, blues se smutkem, gospel zase s pokorou, vnímám ho jako svého druhu zpověď. Různé žánry vyžadují různé emoční nastavení, jinak je výsledek falešný, nedůvěryhodný. S nápadem natočit tributní album Led Zeppelin přišel producent Rob Cavallo a moje první reakce byla „ne“. Jenže pak přišla pandemie, sledovala jsem zprávy, vnímala jsem stále silněji úzkost. Prostě jsem dostala strach. A když jsem vystrašená, naštvu se. Proti strachu bojuju vztekem, je to můj obranný mechanismus.

Co se dělo dál?

Zavolala jsem svému manažerovi, ať se spojí s Robem a vyřídí mu, že ty „zeppelíny“ uděláme. Takže jsem se ponořila do jejich hudby, studovala jsem Plantovy texty, instrumentaci, aranže, všechno. Samotný proces nahrávání byl docela pomalý – samozřejmě kvůli covidu. Desku jsme natáčeli odděleně a komunikovali jsme přes zoom. Vždycky jsme udělali pár písniček, pak jsme si dali několikaměsíční pauzu, pak následovala další nahrávací session, zase pauza, až do konce. Když byly hotové kytary, zpěv, basa a bicí, dodělal tam ještě Rob orchestrální aranže.

Jak hudbu Led Zeppelin vnímáte? V čem podle vás tkví její největší kvality?

Především v osobě Jimmyho Page. Jak nasál americké blues a přetavil ho v něco, co nemá daleko ke klasické hudbě. Desky Led Zeppelin mají taky fantastický zvuk, nenapodobitelný, jedinečný. V tom byl Page opravdu geniální. Nesmím ale zapomenout ani na skladatelský přínos baskytaristy Johna Paula Jonese – když jsem poprvé slyšela skladbu No Quarter, málem jsem oněměla. Brilantní záležitost.

Samozřejmě se nemusíme bavit o tom, že Robert Plant je úžasný zpěvák, to všichni moc dobře víme. Ale v Led Zeppelin byl taky výborný textař, nepsal jen rýmovačky o holkách, zajímaly ho dějiny, vikingové. On sám ostatně tehdy jako viking vypadal. Kolik lásky a něhy do svých textů dokázal dostal, Stairway To Heaven, Rain Song a další… Úžasné. Opravdový básník, bez jakýchkoliv pochyb.

V červnu budete koncertovat v Praze – zařadíte nějakou skladbu Led Zeppelin do setlistu?

Samozřejmě! Už se na to strašně těším. Každý koncert turné bych chtěla pojmout jinak, abych se neopakovala, ale na začátku budou rozhodně znít Led Zeppelin a potom zařadím moje vlastní autorské věci.