Jimmy Page z Led Zeppelin se chlubí o 46 let mladší přítelkyní

Jimmy Page ukázal svou dlouholetou partnerku v Benátkách na premiéře dokumentárního hudebního filmu Becoming Led Zeppelin. Jeho dáma při této příležitosti přišla ve splývavých růžových šatech s rozpuštěnými vlasy a muzikant po jejím boku rozdával úsměvy na všechny strany.

Muzikant a umělkyně jsou spolu už osmým rokem, od jara 2014. Dvakrát rozvedený Jimmy se tehdy zaposlouchal do toho, jak Scarlett v jednom z londýnských knihkupectví předčítá poezii.

Neřešit názory ostatních, týkající se jejich vysokého věkového rozdílu prý pro Sabetovou nebylo vždy jednoduché. „Je to zvláštní, protože rozdíl v těch číslech je obrovský. Když ho ale mám vedle sebe, vůbec ten pocit nemám a nevnímám to. Nijak nás to neomezuje,“ říká.

„Podle některých lidí to je určitě dost neobvyklá volba. Svého času mi to bylo hodně nepříjemné. Připadalo mi kvůli názorům ostatních, že svůj život zahazuji. Měla jsem z toho až pocity viny,“ svěřila se umělkyně.

S úsměvem však prohlašuje, že po boku kytaristy je opravdu šťastná. „Jsem v úžasném vztahu. Ať si lidé mají svoje domněnky, ale pravda je, že Jimmy je výjimečný a krásný muž,“ dodala básnířka.

Film Becoming Led Zeppelin sleduje jednotlivé osudy všech čtyř členů kapely, počínaje 60. lety. Podle tvůrců je památníkem bouřlivé historie světoznámé skupiny, která opakovaně dobývala žebříčky amerických hitparád.

„V dokumentu jsem použil pouze původní, zrenovované a mnohdy dosud nikdy nezveřejněné snímky a záběry,“ řekl režisér Bernard MacMahon.

VIDEO: Jimmy Page - Stairway To Heaven (1983):