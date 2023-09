Nové trendy v klipech: Kazmova Miss spekuluje, Doja Cat roztančila TikTok

Andrea Kalousová – Co by bylo kdyby...

O zpěvačku Andreu Kalousovou je v poslední době nebývalý zájem. Způsobil ho především film Onemanshow: The Movie, který jeho autor Kamil Bartošek, který si říká Kazma, věnoval právě jí. Mnozí si tak vůbec poprvé všimli, že se Česká Miss World 2015 věnuje v současné době hlavně muzice.

Před měsícem vydala videoklip k písni Nemůžu spát a nyní trenduje na sociálních sítích s klipem Co by bylo kdyby. Fanoušci spekulují, zda je video vzhledem k názvu a tématu odpovědí na Kazmovo filmové vyznání. „Je to prostě písnička, kterou mám moc ráda,“ nechala Kalousová všechny dál tápat. Píseň se vyhoupla na jedničku aktuálních hudebních trendů na YouTube.

Doja Cat – Paint The Town Red

Americká zpěvačka a raperka Doja Cat vydala svou klipovou novinku Paint The Town Red už před měsícem. Teprve nyní se ale stala nejstreamovanější písní v Česku. Jejímu úspěchu pomohla především sociální sít TikTok, na které se začala šířit taneční výzva právě na tuto skladbu.

Ben Cristovao & Sofian Medjmedj – Kráska a Zvíře

Hlasujte v KitKat Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě KitKat Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00. Hlasování startuje po odhalení celého žebříčku v 16:55.

Ben Cristovao je, co se videoklipů týče, jednoznačně nejproduktivnější český umělec tohoto léta. Od července vydal celkem šest úspěšných klipů. Hudební televize Óčko ho na to konto v nadsázce nazvala „zaměstnancem roku“, na což pobaveně reagoval na sociální síti Instagram: „Mě z vás trefí.“

Nedávno zpěvák prodělal operativní zákrok a ještě z lůžka promoval další vydaný videoklip – LAJF se zpěvačkou Annabelle. Pak následovala už třetí spolupráce se Sofianem Medjmedjem. Začínali před pěti lety s TV SHOWS a letos vydali hit Slzy. Nyní navazují písní Kráska a zvíře, která se hned dostala do Top 10 hudebních trendů na YouTube.

Galantis – Koala

Koala je zábavná píseň s jasným rukopisem švédského producenta Christiana Karlssona, který stojí za projektem Galantis. Po zvukové i vizuální stránce track může připomenout velký hit No Money z roku 2016 a bude se snažit zopakovat jeho globální úspěch.