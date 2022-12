Hudba by měla spojovat a nebudit k násilí, míní Ben Cristovao

Jak se svedly dohromady vaše umělecké cesty?

Benny Cristo: Přes šikovné lidi z hudby. Marcella jsem čím dál víc potkával v rámci spoluprací a prací na různých projektech. Primárně to bylo přes Fiedlerskiho, který byl ta spojka. Když pracujete na projektech a slýcháte to jméno v rámci různých jiných projektů, tak se nakonec potkáte a řeknete si, že to je fakt strašně milý člověk, hodný a profík. Pak už to byla jenom otázka času, než se spojíme a něco vytvoříme.

Co vy a vaše první dojmy z Bena?

Marcell: Poprvé jsem ho postřehl v SuperStar. Víš, čím jsi mě uchvátil? Ty jsi tam tehdy udělal salto. Z toho jsem byl úplně vyřízený. Protože už tehdy jsem miloval hudbu, ale i ty věci okolo. Třeba mám teď hrozně rád Harryho Stylese, který podle mě pochopil, že hudba není jenom o zpívání. A tenkrát mi přišlo, že třeba Ben možná nebyl nejlepší zpěvák ze všech, ale uchvátil mě. Teď už brutálně zamakal na všech aspektech toho. Ale tehdy jsem seděl u televize, říkal jsem si: Ty vole, tak týpek prostě dokáže udělat salto a spoustu dalších věcí, dobře zpívá, tančí. Takže na to si vzpomínám, na tento moment.

Jak dlouho jste se bál, že je SuperStar stín, který nepřekročíte?

Benny Cristo: Já jsem si myslel, že jsem ho přeskočil jako obecně. Ale pak to vždycky někdo nějakým způsobem zmíní, tak se do toho vrátím zpátky. V tom konečném důsledku jsem se bál prakticky každý den, poněvadž to je velmi silná věc. A není to proto, že bych se úplně styděl za SuperStar jako takovou. Spíš za to, co jsem předvedl. Protože reálně to salto byla možná ta nejlepší věc, co se tam stala.

Marcell: Nesouhlasím.

Benny Cristo: Ale to je jedno. Každopádně od té doby mě to motivovalo a možná, že motor té motivace byl důležitější, než jaký to má stín nebo nemá. To, že mi něco dalo do hlavy tu chuť se přes to přenést, a tak.

Marcell: Myslím, že Ben je jeden z největších dříčů a makačů na této scéně. To je stoprocentně pravda. Viděl jsem, jak se připravoval na O2 arénu. Ben to dělá fakt strašně dobře, dlouho, kvalitně, což je hrozně těžké. Fakt dokáže jenom pár lidí držet ten level někde a pořád se posouvat dál.

Lidi si to častokrát tolik neuvědomují. Mám teď venku první desku a je to prostě houby oproti tomu, cos dokázal ty. Je to prostě strašně moc práce v pozadí. Na rovinu říkám, že kdybych dělal doktora a chodil normálně do práce od sedmi do čtyř, že bych měl možná víc času. Neviděl jsem svoje kámoše, rodinu třeba poslední dva měsíce, teď před vydáním.

Marcel Procházka alias Marcell

Ale máte někde v hlavě ten pomyslný moment, kdy jste si osobně přiznal, že jste SuperStar už překonal? Třeba tou vyprodanou O2 arénou, nebo co to bylo?

Benny Cristo: Osobně? Asi už dřív. Hlavní pozornost nebyla na SuperStar, aby lidi věděli o něčem jiném, co jsem udělal. Myslím, že to bylo, když jsme vydali Bomby. Najednou jsem šel po ulici a lidi neřvali: Hej, ty jsi ten ze SuperStar! ale řvali: Bomby! Jedu bomby! A bylo to super.

Marcell: Já jsem to zažil s Miraiem, když jsme lezli spolu na Ještěd. To už jsou asi tři roky zpátky. Na něho volali: Hej, když nemůžeš, pojď za náma! Takže si dokážu představit, že ty Bomby musely být peklíčko, co? Ale super peklíčko, jako krásné.

Benny Cristo: Pro mě od té SuperStar to bylo krásné peklíčko.

Jste umělci, kteří se umějí podpořit. Ale existuje někdo na české scéně, koho byste třeba nepustili vedle sebe do nahrávacího studia?

Marcell: Ty jo, je to ostrá otázka.

Ben Cristovao alias Benny Cristo

Malinko zlá.

Marcell: Asi mi vadí, když někdo dělá hudbu, která má v sobě jakýkoliv podkres, který se týká jakéhokoliv násilí. Prostě, když někdo někomu v hudbě ubližuje. Hudba by měla dělat opak, spojovat, dávat dobrý spirit lidem. Nebudu asi konkrétně jmenovat, protože takovou hudbu možná ani teď neznám. Ale nenávidím, když se něco takového děje.

Benny Cristo: Absolutně souhlasím. Za mě asi Ortel třeba. (smích) Není to o tom, že bych to potřeboval nutně ventilovat. Ale rozhodně to je kapela, nebo člověk, který není úplně kompatibilní se mnou. Takže bychom asi neměli spolu být ve studiu. I přestože si myslím, že hudba spojuje lidi, tak je to v rámci myšlenky. Ale ta jeho se mnou asi nesouzní, takže to je třeba něco, co bych si asi nedal.

Dostali jsme jméno. A co sexuální podtext? Nevadí?

Benny Cristo: Jak zmiňoval Marcell, tak hudba spojuje. Takže je důležité, aby spojovala. To znamená, že takovýto podtext i nadtext tam klidně může být v pořádku.

Marcell: Znám Benovy texty, takže to tam trošku v nich cítím. Na druhou stranu, proč ne? Ben prostě takový je a dokáže to podat takovou cestou, která je podle mě hezká, a to je asi to nejdůležitější. Ten způsob podání.

To byla jenom taková malinká provokace, jestli ty texty naťukneme.

Benny Cristo: Pokud hudba vyloženě nebudí k nějakému násilí nebo nesnášenlivosti, tak by měla být svobodná. Tak to cítím.