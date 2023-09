Museli mi přišít rameno a biceps, popsal Cristovao své zranění

„Jedna technika byla rychlejší, než jsem ji viděl. A než jsem stihnul na to zareagovat, tak najednou slyším takový divný zvuk a koukám na tu svoji ruku – to bylo poprvé, co jsem něco takového zažil. Ta ruka byla se mnou, a vlastně ne,“ vzpomíná na nedávný závažný úraz levé ruky.

Rameno mu nahodil zpět místní fyzioterapeut a pak šel do nemocnice. „Napřed jsem byl v Praze v nemocnici, kde mi řekli, že se to možná samo spraví. Dostal jsem nějaké zpevňovací cviky, ale pořád to vypadávalo,“ popisuje zpěvák.

bennycristo Operace ramene dopadla skvele, dekuju moc za zpravy, udelaly mi obri radost a dodaly silu, pac jsem mel z operaci realne strach jak malej ❤️2) Dekuji panu doktoru Neoralovi a celemu teamu FNO @fnolomouc za uzasnou praci a nejlepsi pooperacni peci Rameno vypadavalo tak lehce, ze jsem myslel, ze mam konec jak s brazilskym jitsu, tak vetsinou sportu, ktere miluju + ze budu muset vypustit nektere pripravene veci v O2 Arene, ktere by s ramenem v tom stavu nesly. Dekuji za druhou danci a v @neosportclinic udelam vsechno jak reknete at je to 100% + zkratka vubec nechapete co jste pro me udelal nikdy na to nezapomenu 3) Nakonec nebylo praskle jen labrum (chrupavka co drzi ramenni kloub na miste, ale i utrzeny biceps. Tady se mi pan doktor snazi vysvetlit co vse se kam prisivalo, vrtalo a skobovalo 4) operace byla laparoskopicky, tedy mam "jen "3 vrty do ramene, ktere ted sice citim i pri nadechu, ale 5) ja vim 6) dekuji za veg jidlo po celou dobu pobytu a za slivku na cestu cenim 7) specialni diky take panu anesteziologovi @jan_jurcik za krasnej a bezpecnej trip pryc od bolesti behem operace 8) batben 9) ja vim

Nakonec podstoupil operaci v Olomouci. „Přišívali mi zpátky rameno nebo to labrum, které to rameno drží, a potom mi tam ještě přišívali biceps, který byl taky utržený,“ dodává. Tím to ovšem neskončilo – biceps mu museli spravovat ještě jednou.

„Po koncertě ke mně běžela jedna taková slečna, která se rozeběhla, jako že mi skočí do náručí, abych ji chytnul, a já jsem zapomněl, že tu ruku nemám přetěžovat, takže jsem ji chytnul, a ta ruka udělala křup… Slečnu jsem udržel, ale ten biceps jen říkal: Tak znovu. Tak jsem šel znovu do Olomouce, a to už doufám bylo finální,“ říká Cristovao, který si musí kvůli jiu-jitsu udržovat fyzičku i během příprav na koncerty.

„Běhám podél řeky a do toho si zpívám songy, ale bez hudby, a do toho občas skáču, takže když kolem mě běží lidi, tak si říkají, co je to sakra za vola,“ popsal svou rutinu.