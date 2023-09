VIDEO: AI je pomoc i strašák a TikTok příliš útržkovitý, říkají čeští interpreti

„Co se týče tvorby, kreativní práce nebo tvoření písniček, tak si myslím, že AI bude prostředek, který pomůže,“ říká Adam Mišík. Na texty by ji ale nevyužíval. „Texty jsem nezkoušel, to si myslím, že ještě není tak daleko, aby to tomu přidalo nějakou lyrickou hodnotu. Zatím nemá duši,“ dodává.

Sledujte na Óčku Celé rozhovory s interprety odvysílá ÓČKO v neděli 10. 9. od 18:00 spolu s jejich videoklipy ve speciálu CZ&SK.

Podle Petra Lexy ze skupiny Slza umělá inteligence kreativitu nenahradí. „Zkusil jsem napsat do ChatGPT: Napiš mi popovou písničku, jako by to napsala Slza. A byla to sr**ka. Ono to nejde jinak říct. Takže ještě nás to nenahradí, je to dobrý,“ míní Lexa.

Zpěvačky Lenny a Pam Rabbit umělá inteligence přesto trochu děsí. „Trochu mě straší, když jsem viděla třeba AI Ariany Grande. To mi přijde fakt děsivé. Na druhé straně mám ráda technologie a zajímá mě, kam se to dostane. Myslím, že to potřebuje pravidla a zákony a pak to bude v pohodě,“ míní Pam Rabbit.

Umělou inteligenci už nyní využívá třeba český raper a zpěvák s vietnamskými kořeny Renne Dang. „Myslím, že to může být do jisté míry game changer. Já jsem si zkoušel s AI hrát v rámci textů, v rámci psaní témat, o čem by mělo být jaké album a sám AI používám k vytvoření třeba popisků produktů na e-shop nebo ke koncertům, takže spíš k těm marketingovým věcem ji využívám,“ popsal.

TikTok pomáhá i škodí

Do hudebního průmyslu poslední dobou výrazně zasahuje i sociální síť TikTok, která dokáže z dosud opomíjené písně udělat hit, jak se to povedlo třeba písni Paint The Town Red, s níž se díky síti stala Doja Cat nejstreamovanější v Česku až měsíc po jejím vydání. Čeští interpreti chválí tuto sociální síť právě pro její schopnost zviditelnit jejich práci. Na druhé straně jim vadí, že divák z jejich tvorby získá jen krátký úsek.

„Já konkrétně TikTok nemám, ale kapela ho má a trochu mi vadí ta útržkovitost těch věcí, že je to strašně instantní a má to vliv na to, že nejsme schopni číst delší úseky textu. Chceme, ať se to k nám všechno dostane během pěti vteřin,“ míní Mirai Navrátil.

„Je mi smutno, že si lidi poslechnou jen 10 vteřin z mého umění. Do té písničky vkládám nějaké sdělení, chci, aby lidé přijali nějaké emoce, city a to se v deseti vteřinách nemusí podařit,“ říká zpěvačka Lenny.

Raper Rene Dang sám není konzumentem krátkého obsahu jako na TikToku a ani se tomu nehodlá přizpůsobovat. „Nikdy nebudu interpret, který bude tvořit kvůli tomu, aby to mělo úspěch na TikToku. Bohužel tohle jsou pouze moje zásady,“ říká

Podle Sebastiana se ale opravdová popularita ukáže na koncertech. „Lidé, kteří mají na TikToku největší čísla, mají největší základnu u dětí. A ty na koncerty moc nechodí, protože ani nemají svoje peníze. Koncerty nejlíp změří, jak na tom jsi a zároveň se z toho dá odvodit, jestli cena, za kterou interpret hraje, je správná,“ říká Sebastian.